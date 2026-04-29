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Uma advogada arrastou um oficial de justiça no capô do carro ao fugir do cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

O caso aconteceu nessa terça-feira (28), no bairro Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o profissional foi ao local dar cumprimento de uma ordem judicial de busca e apreensão de veículo.

"Houve resistência ao cumprimento da ordem judicial por parte de uma advogada presente no local, situação que resultou em risco à integridade física de terceiros e posterior evasão do local com o veículo", informou o TJPE.



Em nota divulgada nesta quarta-feira (29), o Sindicato dos Oficiais de Justiça de Pernambuco (Sindojus-PE) detalhou que a mulher pediu para realizar uma ligação telefônica, afastando-se momentaneamente.



"A referida advogada dirigiu-se rapidamente ao veículo, recusou-se a entregar as chaves e, de forma abrupta, ingressou no automóvel e deu partida, mesmo após ser expressamente informada de que o bem já se encontrava apreendido", informou o Sindojus-PE.



O sindicato também destacou que a advogada desobedeceu às determinações legais e avançou com o veículo, atingindo o profissional que, para preservar sua integridade física, "viu-se obrigado a lançar-se sobre o capô do automóvel".

As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o carro conduzido pela advogada circula em alta velocidade com o homem pendurado.



A corporação informou, por meio da 89ª Delegacia de Caruaru, que as diligências seguem para localizá-la.

"O TJPE ressalta que os oficiais de Justiça atuam como agentes públicos essenciais à efetivação das decisões judiciais, devendo exercer suas funções com urbanidade e respeito às partes envolvidas, e serem por elas também respeitados", reforçou o Tribunal.

O TJPE também ressaltou que os fatos estão sendo analisados pelas instâncias competentes, a partir dos elementos formais já registrados, com apuração rigorosa das circunstâncias e com a devida persecução penal de eventuais crimes contra a administração da justiça e contra a integridade física de servidores e de terceiros.



Confira nota do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Pernambuco na íntegra:

"O Sindicato dos Oficiais de Justiça de Pernambuco (SINDOJUS-PE) vem a público esclarecer os fatos ocorridos no dia 28 de abril de 2026, na cidade de Caruaru, Pernambuco, bem como manifestar seu mais veemente repúdio à conduta da advogada Fernanda Ferreira de Souza.



Conforme consta no Boletim de Ocorrência e na certidão do Oficial de Justiça, o servidor Marcones Alves Feliciano, no exercício legítimo de suas atribuições legais, acompanhado do fiel depositário, Sr. Rodolfo Morais de Gusmão, empreendeu diligência para dar cumprimento a uma ordem judicial de busca e apreensão de veículo.



Ao localizar o veículo, que estava em posse da referida advogada, o Oficial de Justiça procedeu de forma regular, identificando-se mediante apresentação de sua carteira funcional e do mandado judicial, adotando postura discreta e respeitosa. Na ocasião, a mesma solicitou que realizaria uma ligação telefônica, afastando-se momentaneamente.



Entretanto, em ato contínuo, a referida advogada dirigiu-se rapidamente ao veículo, recusou-se a entregar as chaves e, de forma abrupta, ingressou no automóvel e deu partida, mesmo após ser expressamente informada de que o bem já se encontrava apreendido.



Mesmo diante da presença do Oficial de Justiça e do fiel depositário, que solicitaram a interrupção da conduta, a advogada desobedeceu às determinações legais e avançou com o veículo, atingindo o fiel depositário, que, para preservar sua integridade física, viu-se obrigado a lançar-se sobre o capô do automóvel.



Ainda assim, a condutora em fuga e desobedecendo a ordem uma equipe da Polícia Civil em viatura caracterizada, que no momento passava pelo local e presenciou o fato, prosseguiu dirigindo de maneira temerária por vias públicas, com o referido cidadão sobre o capô, expondo-o a risco concreto de morte, bem como colocando em perigo o Oficial de Justiça e toda a coletividade, evadindo-se do local em seguida.



O SINDOJUS-PE repudia, com absoluta firmeza, não apenas a conduta praticada durante o cumprimento da ordem judicial — que afronta gravemente o Estado Democrático de Direito —, mas também as declarações posteriormente divulgadas em redes sociais pela advogada, as quais imputam, de forma leviana e inverídica, supostos desvios de conduta a Oficiais de Justiça no regular exercício de suas funções.



Reafirmamos que o Oficial de Justiça atuou estritamente dentro dos limites legais, com urbanidade, identificação formal e respaldo de força policial, no cumprimento de ordem judicial regularmente expedida.



Diante da gravidade dos fatos e das acusações infundadas, o SINDOJUS-PE informa que adotará todas as medidas cabíveis nas esferas administrativa, civil e criminal contra qualquer pessoa que, de forma irresponsável, atribua falsamente condutas irregulares aos Oficiais de Justiça de Pernambuco.



Por fim, reiteramos à sociedade pernambucana que os Oficiais de Justiça exercem função essencial à Justiça, sendo agentes públicos que garentem a efetividade das decisões judiciais, merecendo respeito, proteção e reconhecimento."

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