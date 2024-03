A- A+

Homicídio Advogado de 77 anos mata eletricista no bairro de Parnamirim, na Zona Norte do Recife Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que o caso foi registrado por meio da Força Tarefa de Homicídios na Capital

Um advogado de 77 anos foi preso em flagrante pelo homicídio de um eletricista de 32 anos e por posse ilegal de arma de fogo. O crime aconteceu no último sábado (2), no bairro de Parnamirim, na Zona Norte do Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que o caso foi registrado por meio da Força Tarefa de Homicídios na Capital.

"Relatos iniciais apontam que o autor teria agido em legítima defesa, efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima, após ser ameaçado e agredido com uma arma branca (faca peixeira)", diz a nota.

O autor dos disparos foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da cidade, para as medidas cabíveis. As investigações seguem até "o esclarecimento dos fatos".





