Estados Unidos

Advogado de Maduro acusa governo dos EUA de bloquear pagamento de honorários

Maduro e sua mulher foram acusados, pelos Estados Unidos, de tráfico de drogas. Com essa justificativa, o governo dos EUA invadiu a Venezuela e sequestrou o casal

Líder do regime chavista, Nicolás Maduro foi deposto em ação militar dos Estados UnidosLíder do regime chavista, Nicolás Maduro foi deposto em ação militar dos Estados Unidos - Foto: Handout/Truth Social Donald Trump/AFP

Um advogado de Nicolás Maduro acusou as autoridades estadunidenses de bloquear o pagamento de seus honorários por autoridades venezuelanas, em documento judicial divulgado nesta quarta-feira (25) em Nova York.

Maduro e sua mulher estão presos no estado, onde aguardam julgamento por narcotráfico.

Governo interino da Venezuela exonera esposa de suposto laranja de Maduro

Venezuela pede libertação de Maduro na ONU enquanto aumenta o número de anistiados

Em carta datada de 20 de fevereiro, o advogado Barry Pollack explica ao juiz Alvin Hellerstein que pediu ao Departamento do Tesouro autorização especial para receber seus honorários das autoridades venezuelanas, que estão submetidas a sanções americanas.

Segundo Pollack, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) permitiu inicialmente que ele recebesse pagamentos por representar Maduro e sua mulher. Mas a autorização foi revogada horas depois no caso de Maduro, denunciou o advogado.

“Ao se negar a autorizar o governo venezuelano a pagar os custos da defesa legal do Sr. Maduro, o Ofac obstrui sua capacidade de obter os serviços de um advogado e, consequentemente, seu direito constitucional de ser representado pelo advogado de sua escolha”, escreveu Pollack.

O advogado ressaltou que, nesta etapa, não solicita nenhuma iniciativa por parte do juiz, e que apenas deseja informá-lo da situação. No entanto, “se o Ofac não der seguimento ao pedido de restabelecimento da autorização inicial, ou negá-lo, o Sr. Maduro apresentará nos próximos dias uma moção formal, para solicitar a intervenção do tribunal”, advertiu.

Maduro e sua mulher foram acusados formalmente de tráfico de drogas por um tribunal de Manhattan, e estão detidos em uma prisão federal no Brooklyn. Eles devem comparecer novamente ao tribunal em 26 de março.

