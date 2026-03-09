A- A+

ESTUPRO EM COPACABANA Advogado de vítima de estupro coletivo denuncia agressão verbal de pai de um dos acusados do crime Rodrigo Mondego, advogado da vítima de um estupro coletivo em Copacabana no dia 31 de janeiro, foi às redes sociais denunciar agressões verbais de José Carlos Simonin, ex-subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do governo

Ao jornal O Globo, Mondego diz avaliar entrar com uma representação contra Simonin, após dar suporte à estudante que defende. Mondego associou a ação do pai de Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, ao crime previsto no Art. 344 do Código Penal, que trata de violência "contra autoridade, parte, testemunha, perito ou intérprete, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio em processo judicial, policial, administrativo ou de arbitragem".

"Nossa prioridade máxima, inclusive nesta segunda pela manhã, é tentar dar todo suporte à vítima no atendimento psicossocial. Temos reuniões marcadas com alguns órgãos para prestar apoio a ela e à família, vítima indireta desse crime que ela sofreu. O que o ex-subsecretário cometeu pode ser encarado como coação no curso do processo. Ele é pai do acusado e está tentando instigar o advogado da vítima. Nesse momento, a prioridade é o acolhimento da vítima e a responsabilização dos agentes do crime, mas conversarei com colegas para talvez entrar com esta representação", disse Mondego, em entrevista por telefone.

Via Instagram, segundo mostra imagem compartilhada por Mondego, Simonin teria escrito em sua janela de mensagens privada: "Você também está querendo cinco minutos de fama. Vai trabalhar para pagar 'às' (sic) suas contas, vagabundo".

Em seguida, Mondego teria respondido: "Caro ex-subsecretário, vagabundo não sou, sou sim advogado e trabalho bastante. Inclusive, para que o vagabundo do seu filho continue enjaulado, responder na Justiça pelo estupro que lhe é imputado. Cada um ocupa o lugar que escolheu, eu ao lado da vítima e o senhor, passando a mão na cabeça de estuprador. A Justiça seguirá fazendo o resto".

Exonerado no dia 3 de março

José Carlos Simonin, subsecretário de Governança, Compliance e Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio, foi exonerado do cargo no governo Cláudio Castro no dia 3 de março. A ação foi anunciada pela própria pasta.

O servidor é pai de Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, um dos acusados de participar do estupro coletivo de uma jovem de 17 anos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no dia 31 de janeiro.

O pedido foi feito pela própria secretária Rosangela Gomes e já foi encaminhado ao secretário da Casa Civil, Nicola Miccione. A expectativa é que a exoneração seja publicada no Diário Oficial do Rio nesta quarta-feira.

