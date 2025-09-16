A- A+

INVESTIGAÇÃO Advogado diz que ciclista suspeito de importunação sexual se "desequilibrou" ao tocar modelo Segundo a defesa, homem teria tentando se apoiar na vítima e alerta-lá de que ela estava em um local de passagem de ciclistas

Douglas Paulo da Silva, ciclista de 26 anos suspeito de importunação sexual contra a modelo Meyllin Oliveira, de 20, se apresentou na tarde desta terça-feira (16) à 1ª Delegacia da Mulher, localizada no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife, para prestar depoimento. O homem foi acusado após ser filmado passando a mão nas partes íntimas da modelo enquanto ela realizava uma sessão de fotos na orla da Praia de Boa Viagem, Zona Sul da cidade.

Para a defesa de Douglas, representada pelo advogado Pedro Paulo Domingos, o momento teria sido provocado por um desequilíbrio do ciclista, que teria tocado em Meyllin para se apoiar e alertar a modelo de que ela estava impedindo a passagem na ciclovia da orla.

“Ele estava sozinho de bicicleta na ciclovia, andando corretamente conforme todos os outros ciclistas. Ao fazer a curva, no trecho onde a modelo se encontrava tirando fotos, ele relatou para mim que ela estava no meio da ciclovia e, por isso, naquele momento, ele chegou a se desequilibrar”, destacou o advogado de defesa.

Segundo o advogado, Douglas teria se desequilibrado e tocado em Meyllin “para alertar que ali estava passando um ciclista”.

“No vídeo, nota-se que ele está com uma mão segurando o guidom e a outra ele toca levemente o corpo dela para alertar de que ali estava passando um ciclista”, destacou Pedro Domingos.

A situação aconteceu no último domingo (14), quando Meyllin, que concorre ao título de Miss Recife, realizava a produção de conteúdos para as suas redes sociais.

Na gravação do momento, feita por uma amiga da modelo, ela posa para a câmera enquanto tira fotos. Em seguida, dois homens passam ao seu lado de bicicleta. O primeiro segue o trajeto normalmente e não se aproxima. Já o segundo, Douglas, chega mais perto de Meyllin, passa a mão nas partes íntimas da jovem e segue pedalando.

Ainda segundo o advogado de defesa, o acusado não tem nenhuma passagem pela polícia e também não recebeu outras acusações de importunação sexual. Ele ainda afirmou que a família de Douglas deverá apresentar um laudo médico que será entregue à polícia comprovando a existência de “problemas psiquiátricos” em Douglas.



