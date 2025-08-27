A- A+

INAJÁ Advogado é preso após enviar vídeo íntimo para filha de 16 anos no Sertão de Pernambuco Polícia Civil de Pernambuco registrou caso como estupro de vulnerável

Um advogado de 34 anos foi preso em flagrante na cidade de Inajá, no Sertão de Pernambuco, após enviar um vídeo pornográfico para a própria filha, uma adolescente de 16 anos.

A investigação do caso está sob responsabilidade da Polícia Civil de Pernambuco, que registrou a ocorrência como estupro de vulnerável.

Identidades de suspeito e vítima não foram divulgadas para preservar a adolescente.

Segundo o g1 Caruaru, a adolescente relatou que começou a receber mensagens inapropriadas após retomar contato com o pai.

Capturas de tela divulgadas mostram que o homem começou questionando se a menina estava sozinha, se podia sair de casa, se consumia bebida alcoólica e se poderia ver "uma coisa".

Em seguida, o homem envia o vídeo. A menina reage negativamente e bloqueia o contato do pai.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado em 16 de agosto na Delegacia de Inajá. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado para audiência de custódia.

Ainda segundo o g1 Caruaru, a vítima recebe acompanhamento da rede de proteção social de Inajá e do Conselho Tutelar.

