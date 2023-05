A- A+

Recife Advogado é preso em flagrante no Recife ao fazer a segunda fase da OAB no lugar de outro candidato Prisão aconteceu na Universidade Católica de Pernambuco, onde o teste estava sendo aplicado

Um advogado de 28 anos foi preso em flagrante no Recife suspeito de fazer a prova da segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no lugar de outra pessoa.



De acordo com a Polícia Federal, a prisão aconteceu no domingo (30), na Universidade Católica de Pernambuco, na área central da cidade, onde o teste estava sendo aplicado.



O homem, que não teve o nome divulgado, apresentou documentação falsa, se passando por outro candidato.



Os agentes federais foram acionados e abordaram o advogado, que assumiu estar fazendo a prova no lugar de pessoa. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a sede da Polícia Federal no Recife.





Durante interrogatório, o advogado falou que cedeu a pressão de um comerciante que pagou alguns materiais de concurso e cursos online para ele. Também negou ter feito a primeira fase do concurso da OAB.



O homem disse ainda que ele mesmo enviou sua foto para confecção de toda a documentação falsa, que foi enviada para a sua residência, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.



Documentos e um aparelho celular encontrados com o advogado foram apreendidos e passarão por perícia técnica que vai subsidiar as investigações em andamento.

O suspeito, que não possui antecedentes criminais, foi autuado pelo uso de documento falso, falsa identidade e fraude em certame de interesse público, cujas penas variam de dois a 10 anos de prisão.

