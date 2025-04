A- A+

Violência Advogado e influenciador João Neto é preso após agredir companheira em Maceió De acordo com o depoimento da vítima, ela foi retirada à força de casa por João e foi empurrada, vindo a cair no chão da residência

O advogado criminalista e influenciador digital João Neto foi preso em flagrante, na noite dessa segunda-feira (14), após agredir a companheira em Maceió, capital de Alagoas.

De acordo com o depoimento da vítima, ela foi retirada à força de casa por João e foi empurrada, vindo a cair no chão da residência.

De acordo com o G1, a queda teria causado um corte profundo na mulher, que precisou levar três pontos no hospital.

Em um vídeo flagrado pela câmera de segurança do prédio em que estavam, é possível visualizar a mulher saindo do apartamento ensanguentada, seguida por João, que tenta empurrar um pano no local do ferimento da mulher.

Em nota, a defesa de João Neto emitiu um comunicado e informou que o assunto será esclarecido na audiência de custódia, marcada para esta terça-feira (15). Confira.

A defesa do advogado João Neto, vem a público informar que toma ciência das reportagens que circulam quanto ao suposto cometimento de crime no âmbito da violência doméstica, todavia esse assunto será esclarecido a partir de amanhã em sede de audiência de custódia, em que pese a mesma não ser o ambiente propício para discussão de mérito.

Quem é João Neto

Além de advogado criminalista, pós-graduado e mestre em Ciências Criminais, João Neto também é ex-policial militar da Bahia.

O advogado também é influenciador digital e possui mais de 2 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. Nas redes, João costuma responder dúvidas jurídicas dos internautas, publicar memes e repercutir casos criminais.

Um dos casos que João debateu recentemente foi sobre a anulação da condenação de Daniel Alves por estupro. Na postagem, ele considera que a decisão expôs a fragilidade de acusações que se baseiam em “relatos conflitantes” e disse que pautas legítimas podem ser distorcidas para prejudicar inocentes, se referindo ao ex-jogador.





