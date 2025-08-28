A- A+

PERNAMBUCO Advogado preso após enviar vídeo íntimo para filha de 16 anos é desligado de prefeitura no Sertão Prefeitura de Inajá disse que "confia às autoridades competentes a condução das investigações e aplicação das medidas cabíveis"

A Prefeitura de Inajá, no Sertão de Pernambuco, anunciou o desligamento do advogado de 34 anos preso após enviar vídeo pornográfico à própria filha, uma adolescente de 16 anos.

Por meio de nota, a gestão do município, localizado a 386 quilômetros do Recife, afirmou que "tomou conhecimento da prisão em flagrante" do advogado, "até então vinculado" à prefeitura.

"Diante da gravidade dos fatos, a gestão municipal informa que o referido profissional foi imediatamente desligado de suas funções junto à prefeitura, não mantendo qualquer vínculo com a Administração a partir desta data", afirmou a prefeitura, acrescentando que "reafirma seu compromisso com a ética, a legalidade e a proteção integral de crianças e adolescentes".

Por isso, completa a Prefeitura de Inajá, confia às autoridades competentes a condução das investigações e aplicação das medidas cabíveis.

"A gestão municipal manifesta solidariedade à vítima e à sua família, reforçando que não compactua, em nenhuma hipótese, com condutas que atentem contra a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais".

A Polícia Civil investiga o caso como estupro de vulnerável. Identidades de suspeito e vítima não foram divulgadas para preservar a adolescente, conforme rege o Estatuto de Criança e do Adolescente (ECA).

A prisão do advogado aconteceu no último sábado (16). A adolescente de 16 anos relatou que começou a receber mensagens inapropriadas após retomar contato com o pai.

Capturas de tela divulgadas mostram que o homem começou questionando se a menina estava sozinha, se podia sair de casa, se consumia bebida alcoólica e se poderia ver "uma coisa".

Em seguida, o homem envia o vídeo. A menina reage negativamente e bloqueia o contato do pai.

A vítima recebe acompanhamento da rede de proteção social de Inajá e do Conselho Tutelar. O pai foi autuado em flagrante e encaminhado para audiência de custódia.



