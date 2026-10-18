Advogado rebate Richarlison sobre ilha em Angra e dá prazo para jogador apresentar documentos

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O advogado Willer Tomaz respondeu às acusações feitas pelo atacante Richarlison sobre a disputa pela posse de uma ilha em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Em vídeo publicado nas redes sociais, neste domingo, Willer negou que tenha tomado o imóvel de forma irregular, afirmou que a empresa ligada ao jogador perdeu a disputa judicial e desafiou o atleta a apresentar documentos que comprovem a compra da propriedade e o pagamento dos R$ 10 milhões que diz ter investido.

Tomaz deu um prazo de 72 horas para que Richarlison apresente uma escritura de compra e venda, um contrato válido ou um registro na Secretaria do Patrimônio da União (SPU) em seu nome, além de comprovantes do pagamento. Caso os documentos sejam apresentados, o advogado afirmou que transferirá os direitos sobre o imóvel ao atacante sem cobrar nada.

A manifestação foi uma resposta ao vídeo publicado por Richarlison no sábado. Na gravação, o jogador do Tottenham acusou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Tomaz de terem obtido a posse da ilha em 24 horas, apesar de ele ter recusado uma proposta de compra. O atacante também pediu que a Polícia Federal investigue o caso.

Willer Tomaz também questionou a quantia mencionada pelo atacante. Segundo o advogado, uma petição apresentada pela própria empresa ligada a Richarlison indicava um pagamento de R$ 2,6 milhões, valor inferior aos R$ 10 milhões citados pelo jogador.

O advogado esclareceu que o caso foi investigado pela polícia e pelo Ministério Público e que os procedimentos foram arquivados por falta de indícios de crime. Tomaz também afirmou ter pago mais de R$ 2 milhões em impostos, foro e dívidas atrasadas relacionados à propriedade.

Veja o que disse Willer Tomaz

"Mão grande? Justiça que falhou? Ilha tomada sem gastar um tostão? Três acusações, Richarlison, e nenhum documento? Eu sou Willer Tomaz, sou advogado, não sou político e nunca tinha respondido o Richarlison. Eu só falava nos autos do processo. Só que o Richarlison, ele não tá nos autos, ele tá aqui no Instagram. E essa mentira vem se espalhando tanto que hoje, pela primeira vez, eu gravo um vídeo pra explicar o que de fato aconteceu no processo da ilha de Angra dos Reis. A ação foi ajuizada em 2022. Os réus era a empresa Sport 70, empresa que tinha como sócios o Richarlison e o Renato Velasco. O nome do Richarlison nunca esteve no processo. Hoje ele é réu num processo em Brasília pelas mentiras que ele conta.

Resolvendo a papelada? Quem estava resolvendo a papelada é porque não tinha papel, nunca tinha documento. Você comprou a ilha de invasores, Richarlison, por isso que você não tem escritura. Eu tenho escritura de compra e venda registrada na matrícula do imóvel junto ao Cartório de Angra dos Reis, certidão da SPU em meu nome e comprei de quem era titular da área desde 1986, ou seja, 40 anos.

A Justiça falhou? A sua empresa recorreu até o STJ, Richarlison, e perdeu por unanimidade. Em 2025, a sua empresa e o seu sócio assinaram isso aqui, ó: uma renúncia. Desistiram do processo pra não me pagar sucumbência, por escrito, na Justiça. Ô, craque, isso não é mão grande. Isso tem nome: é decisão judicial transitada em julgado.

A sua própria empresa, em petição assinada por advogado, escreveu para a Justiça que você teria pago R$ 2.600.000. No vídeo, você diz 10 milhões. Pagos a quem? Não a mim. Não a verdadeira dona do imóvel. Se alguém ficou com esse dinheiro, você deve saber pra quem você deu.

Já investigaram. Polícia, Ministério Público, Justiça de São Paulo, tudo arquivado. Indício de crime? Nenhum. E quem pagou mais de 2 milhões de IPTU, foro e dívida atrasados há mais de 10 anos? Eu. Mostra aí, Richarlison, algum IPTU que você pagou. Pelo menos isso.

Tá aí, o Richarlison sabe de tudo isso desde julho. Foi notificado, não respondeu. Tá se esquivando pra não ser citado pela Justiça na ação que eu promovi contra ele. Escolheu o fim de semana de campanha, de ato de campanha pra pedir que cobrassem do Flávio por uma ilha que nunca foi dele. Isso não é indignação, isso é oportunismo político com data marcada. Richarlison, você é bom de bola, cara. Se tivesse numa fase melhor, até poderia ter sido escalado pra ajudar a seleção na Copa do Mundo. Mas apresenta aí a escritura de compra da área. Ninguém compra um imóvel de 10 milhões e não tem documento e nem comprovante de pagamento.

Pois eu te ofereço a ilha mesmo assim. 72 horas, Richarlison. Se você me apresentar um documento anterior a julho de 22 em seu nome, pode ser a escritura de compra e venda, um contrato de compra e venda lícito ou a inscrição na SPU, mais o comprovante dos tais 10 milhões que você diz ter pago, a ilha é sua e eu não vou te cobrar um centavo. Você não vai fazer isso porque esse documento simplesmente não existe. E todo mundo que tá assistindo acabou de entender por que, diferentemente de você, eu não vim aqui politizar, eu vim aqui mostrar os documentos. Agora é sua vez, craque. Você fez um vídeo, eu trouxe os papéis. Mostra os seus. Cadê a escritura?"

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