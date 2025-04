A- A+

Marcando o encerramento da semana de conscientização sobre o autismo, a Aena Brasil inaugura, nesta sexta-feira (4), a sala multissensorial do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da cidade.

A inauguração contará com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que comandará a cerimônia, às 10h.

A solenidade também contará com as presenças de autoridades e futuros usuários do espaço. A iniciativa faz parte do Programa de Acolhimento ao Passageiro com Transtorno do Espectro Autista (TEA), do Ministério de Portos e Aeroportos.

Sala multissensorial

A sala multissensorial fica localizada dentro da área de embarque do aeroporto. O ambiente é voltado para passageiros dentro do espectro autista, além de outros quadros de sensibilidade relacionados ao neurodesenvolvimento, trazendo alívio em relação aos estímulos externos e promovendo bem-estar para esse público.

“Quem chega à Sala Multissensorial do Aeroporto Internacional do Recife percebe de imediato que está entrando em um espaço diferenciado: luzes menos intensas, projeções nas paredes, sons de água corrente, piscina de bolinhas brancas, almofadas revestidas com tecidos especiais. Todos esses detalhes são pensados para atender às necessidades de pessoas neurodivergentes e de seus acompanhantes durante as viagens”, explica Silvio Costa Filho.

Além do Recife, outra sala voltada para esse público funciona no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, também administrado pela Aena Brasil. A empresa do grupo espanhol Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo em número de passageiros, é a responsável pela gestão de 17 aeroportos no país.

As duas salas, a do Recife e a de São Paulo, foram planejadas em parceria com a Neurobrinq, empresa especializada na

modelagem de salas multissensoriais.

Outros terminais, como Campo Grande, Uberlândia, Santarém, Juazeiro do Norte, Montes Claros e Uberaba dispõem de espaços reservados para passageiros com TEA. Em Marabá e Corumbá, as áreas estão em fase de implantação.





