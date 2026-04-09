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São Paulo

Aena informa que Aeroporto de Congonhas opera normalmente desde às 10h09 desta quinta (9)

"Mais informações sobre os motivos do ocorrido podem ser obtidas diretamente com a Força Aérea Brasileira", disse a administradora

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Aeroporto de Congonhas Aeroporto de Congonhas  - Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

A administradora do Aeroporto de Congonhas, a Aena, informou na manhã desta quinta-feira (9) que o aeroporto da zona sul da capital paulista já opera normalmente. Segundo a empresa, das 8h58 às 10h09 da manhã desta quinta-feira, operações de pousos e decolagens foram suspensas em toda a Terminal São Paulo devido a uma pane técnica no Centro de Controle do Espaço Aéreo.

A concessionária informa ainda que está tomando todas as medidas para mitigar os impactos em Congonhas. A Aena recomenda que todos os passageiros com voos marcados para esta quinta-feira entrem em contato com as companhias aéreas para confirmar a situação dos seus voos.

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"Mais informações sobre os motivos do ocorrido podem ser obtidas diretamente com a Força Aérea Brasileira, responsável pelo controle de tráfego aéreo no País", diz a administradora em nota

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