A- A+

São Paulo Aena informa que Aeroporto de Congonhas opera normalmente desde às 10h09 desta quinta (9) "Mais informações sobre os motivos do ocorrido podem ser obtidas diretamente com a Força Aérea Brasileira", disse a administradora

A administradora do Aeroporto de Congonhas, a Aena, informou na manhã desta quinta-feira (9) que o aeroporto da zona sul da capital paulista já opera normalmente. Segundo a empresa, das 8h58 às 10h09 da manhã desta quinta-feira, operações de pousos e decolagens foram suspensas em toda a Terminal São Paulo devido a uma pane técnica no Centro de Controle do Espaço Aéreo.

A concessionária informa ainda que está tomando todas as medidas para mitigar os impactos em Congonhas. A Aena recomenda que todos os passageiros com voos marcados para esta quinta-feira entrem em contato com as companhias aéreas para confirmar a situação dos seus voos.

"Mais informações sobre os motivos do ocorrido podem ser obtidas diretamente com a Força Aérea Brasileira, responsável pelo controle de tráfego aéreo no País", diz a administradora em nota

Veja também