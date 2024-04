A- A+

Aena Aena lança programa de incentivo às aéreas para aumentar movimentação de passageiros No caso dos seis aeroportos do Nordeste, administrados pela Aena desde 2020

A Aena lançou um programa para incentivar uma maior movimentação em 16 aeroportos sob sua gestão. O projeto visa recompensar as companhias aéreas de acordo com o aumento no fluxo de passageiros, contemplando os Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará. A política é válida entre 1º de abril e 30 de outubro de 2024.

Para voos domésticos, o programa prevê o reembolso de 100% das tarifas de passageiros adicionais em cada rota operada pelas aéreas.

No caso dos seis aeroportos do Nordeste, administrados pela Aena desde 2020, a base de comparação será o mesmo período de 2023. Nos dez terminais localizados nos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará, que passaram à gestão da concessionária em outubro do ano passado, a base de comparação será o mês de março deste ano.

Para os voos internacionais, o programa é válido para os seis aeroportos sob administração da Aena no Nordeste. O projeto prevê o reembolso de 100% da tarifa de passageiros média correspondente ao número de embarques adicionais na temporada. Nesse caso, a base de comparação será o mês de março de 2024. Para novas rotas internacionais, o incentivo permanece até 31 de março de 2025.

A iniciativa não contempla o Aeroporto de Congonhas (São Paulo), que também é administrado pela Aena.

Operações cargueiras

Para promover mais operações cargueiras internacionais nos aeroportos do Nordeste, a Aena incluiu no programa o reembolso de 50% da tarifa de aterrissagem em operações adicionais em relação ao mesmo período de 2023, desde que haja pelo menos 25 operações durante a temporada.

Veja também

Visa Visa amplia lucro para US$ 4,7 bilhões no 2º trimestre fiscal