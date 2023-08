A- A+

Turquia Aérea turca inaugura voo 'à prova de choro de bebê', com área reservada só para adultos Taxa adicional para os assentos no espaço para pessoas acima de 16 anos vai custar entre R$ 239 e R$ 489

Quanto você estaria disposto a pagar para garantir que não haja bebês chorando, crianças pequenas gritando ou pré-adolescentes choramingando no seu próximo voo de longa distância? A companhia aérea turca Corendon está testando esta opção, com uma área de assentos exclusiva para adultos em seus voos de 10 horas entre Amsterdã e a ilha caribenha de Curaçao.

Será cobrado dos passageiros um adicional de US$ 49 (R$ 239) por um assento padrão ou US$ 100 (R$ 489) por um assento XL, pelo privilégio de se sentar na zona "adults only" (somente adultos).

As primeiras 12 fileiras do Airbus A350-900 que faz a rota serão compostas por 93 assentos padrão e nove assentos extragrandes, separados do restante da aeronave, com uma regra rígida para maiores de 16 anos.

"Essa zona na aeronave é destinada a viajantes sem filhos e a viajantes a negócios que desejam trabalhar em um ambiente silencioso", disse a companhia aérea em um comunicado à imprensa, acrescentando que isso também beneficiaria os pais de crianças pequenas, que podem se preocupar menos em incomodar os outros passageiros.

Outras companhias aéreas que introduziram iniciativas semelhantes nos últimos anos incluem a AirAsia X, que tem zonas de silêncio em seus voos com entrada proibida para menores de 10 anos, e a aérea de baixo custo de Cingapura Scoot, que criou as zonas Scoot-in-Silence (Scoot em silêncio) para maiores de 12 anos.

Os voos da Corendon com a área 'adults only' começam a operar em 3 de novembro.

Veja também

Meio Ambiente Incêndios queimaram 30% de área do Pantanal em 2020, mostra estudo