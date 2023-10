A- A+

O Aeroclube de Pernambuco, localizado em Igarassu, no Litoral Norte de Pernambuco, receberá, entre sexta-feira (20) e domingo (22), o Airventure, evento gratuito de aviação.

A programação terá shows aéreos, exposição de aeronaves, paraquedismo e presença de montadoras de carros com seus últimos modelos e palestras de pilotos.

A entrada será 1 kg de alimento não perecível, e a organização espera receber 15 mil pessoas nos três dias.

Na programação, estão confirmadas as participações de Esquadrilha Céu e da influencer Tati Mônico, a "Mamãe Piloto", que vai compartilhar a sua jornada pelos céus brasileiros. O piloto Denis Bianchini vai realizar uma palestra contando sua experiência na carreira da aviação.

Também está confirmada a presença do copiloto do voo Varig 254 Nilson Zille. O avião precisou fazer um pouso de emergência no Mato Grosso, em 1989, deixando 12 mortos. Zille irá compartilhar lições de sobrevivência dadas e todo o drama vivido no acidente aéreo.

Apaixonado por aviação, o cantor cearense Waldonys fará uma apresentação aérea no Airventure, que poderá ser conferida ao vivo pelo público. Outra atração confirmada é a Vertical Jump, maior escola de paraquedismo do Nordeste.

