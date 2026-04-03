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Rio de Janeiro Aeronave cai no mar na Barra da Tijuca Vítimas foram resgatadas com vida. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente

Um helicóptero caiu no mar da Barra da Tijuca, na Zona Sudeste do Rio, na manhã desta sexta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, três tripulantes foram resgatados com vida. A queda aconteceu na altura do número 3.100 da Avenida Lucio Costa, entre os postos 3 e 4.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente, mas de acordo com informações preliminares apuradas pelo g1, o piloto precisou fazer um pouco forçado bem perto da faixa de areia.

A corporação informou que o socorro foi prestado pelo quartel da Barra da Tijuca. O acionamento ocorreu por volta das 11h20 da manhã, para a ocorrência de queda de aeronave.

Chegando ao local, os agentes resgataram as vítimas sem ferimentos já na areia da praia, que não chegaram a ser encaminhadas para um hospital, e já foram liberadas.

O helicóptero – modelo Robinson 44 – fazia um voo panorâmico, teve problemas e foi forçada a descer no mar, perto da arrebentação. Na descida, afundou cerca de 2 metros e ficou destruído.

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