COLISÃO ENTRE AERONAVES Aeronaves da Latam e Gol colidem em solo após falha em equipamento de reboque O impacto resultou em danos que paralisaram as aeronaves, que não realizaram mais voos no restante do dia

Uma falha durante o reboque de uma aeronave no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, resultou na colisão em solo de dois aviões, um da Gol e outro da Latam.

O ocorrido se deu após a asa do Airbus A319 da Latam colidir com a cauda do Boeing 737 MAX 8 da Gol, o que gerou danos, sobretudo, no Boeing.





O impacto resultou em danos que paralisaram as aeronaves, que não realizaram mais voos no restante do dia. O voo LA3064, operado pelo Airbus PT-TMT e previsto para decolar no início da noite, foi cancelado. Ainda não há informações sobre a causa do incidente.



Segundo a Aena, concessionária responsável por Congonhas, o incidente ocorreu após uma falha no equipamento de "pushback", operado por empresa contratada pelas companhias aéreas. Não houve feridos e os passageiros foram realocados para outras aeronaves.

