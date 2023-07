A- A+

INTERNACIONAL Aeronaves militares se chocam no ar na Colômbia; uma pessoa morreu Aviões participavam de treinamento quando aconteceu o acidente, na tarde do sábado (1º). Aeronáutica afirma que já iniciou investigação

Dois aviões militares se chocaram no ar durante um treinamento na Colômbia no último sábado (1º), deixando pelo menos um dos tripulantes morto e o outro ferido. O incidente está sendo investigado pela Força Aérea, mas ainda não foram apresentadas eventuais causas, como falhas mecânicas ou mesmo erro humano.

Os aviões Super Tucano T-27, fabricados pela Embraer, participavam de um treinamento nos arredores da base de Apiay, no departamento de Meta, região central do país. Vídeos publicados em redes sociais mostraram o momento em que as aeronaves se chocam — é possível ver fogo em um dos aviões, que aparentemente perde o controle. O piloto que morreu foi identificado como Mario Andrés Espinosa González, que era tenente-coronel.





#Atencion| En video quedó grabado el momento exacto en que colisionan dos aviones "Super Tucano" de la Fuerza Aérea Colombiana en Apiay, Villavicencio, Meta. pic.twitter.com/gkUuKMPB14 — Colombia Informa (@Col_Informa) July 1, 2023

Segundo informações da imprensa colombiana, um dos Super Tucano caiu na pista da base, enquanto os destroços da outra foram encontrados a cerca de um quilômetro da instalação militar. O piloto sobrevivente está recebendo tratamento médico e o estado de saúde dele está evoluindo bem.

Em mensagem no Twitter, o comandante das Forças Militares da Colômbia, general Helder Giraldo, disse sentir "uma dor profunda pelo lamentável acidente que hoje enluta as Forças Militares", e afirmou que "se adiantarão as investigações necessárias que permitam estabelecer as condições de tempo, modo e local nas quais ocorreu este terrível incidente".

De acordo com o relatório anual da Flight International, a Colômbia tinha, no começo do ano, 24 aeronaves do modelo Embraer EMB-314, também conhecido como Super Tucano T-27. O país também opera 14 aviões do modelo EMB-312 (Tucano), que passaram por uma modernização concluída em 2020.

Veja também

