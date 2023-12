Aeroporto alagado e aulas suspensas: ciclone Michaung deixa rastro de destruição na Índia

A- A+

O Departamento Meteorológico da Índia emitiu um alerta vermelho para vários distritos do estado de Andhra Pradesh, no sul do país, devido às fortes chuvas causadas pelo ciclone Michaung.

O ciclone se aproximou a 110 quilômetros da costa, com ventos entre de 80 a 90 quilômetros por hora. Por causa da tempestade, escolas e fábricas foram fechadas e o Aeroporto de Chennai teve suas operações suspensas. Imagens que circulam na internet mostram o rastro de destruição deixado pelo ciclone. O terminal aéreo ficou alagado.

As autoridades meteorológicas preveem que, nas próximas horas, o Michaung intensificará sua força, sendo classificado como "tempestade ciclônica severa". O Departamento Meteorológico também emitiu alertas vermelhos para diversos distritos na região e no estado de Tamil Nadu, devido à ameaça iminente de ventos fortes e precipitação intensa.

A chegada do ciclone à costa de Andhra Pradesh está prevista para a madrugada de terça-feira, entre as cidades de Nellore e Machilipatnam. Em resposta a essa previsão, o diretor da Autoridade de Gestão de Catástrofes de Andhra Pradesh emitiu um comunicado alertando que algumas partes do estado experimentarão chuvas intensas ao longo do dia. Além disso, ele apelou aos pescadores da região para permanecerem no porto, visando garantir a segurança durante o evento climático.

Veja também

RECIFE Mulher morta em acidente pretendia entregar carro alugado para começar emprego de CLT