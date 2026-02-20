A- A+

ESTADOS UNIDOS Aeroporto da Flórida será renomeado com o nome de Trump Projeto de lei que renomeia o Aeroporto Internacional de Palm Beach como "Aeroporto Internacional Presidente Donald J. Trump" foi aprovado pelo Legislativo da Flórida

Um aeroporto da Flórida será renomeado em breve em homenagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois que a câmara legislativa estadual aprovou na quinta-feira (19) um projeto de lei que propõe a mudança.

Trump, um magnata do setor imobiliário que estampou seu nome em edifícios ao redor do mundo, busca agora deixar sua marca no país com uma campanha de imagem sem precedentes.

O Legislativo da Flórida, controlado pelos republicanos, aprovou um projeto de lei para renomear o Aeroporto Internacional de Palm Beach como "Aeroporto Internacional Presidente Donald J. Trump", segundo os registros da câmara estadual.

O governador Ron DeSantis, que já foi adversário de Trump, deve assinar a medida para transformá-la em lei.

O aeroporto de Palm Beach, uma cidade conhecida por suas praias de areia branca e mansões luxuosas, fica a apenas alguns minutos da residência de Trump em Mar-a-Lago.

A mudança de nome do aeroporto também precisa ser aprovada pela Administração Federal de Aviação e, uma vez concretizada a medida, o local se tornaria então a instituição mais recente a ser rebatizada em homenagem a Trump.

O conselho de direção do Kennedy Center, designado pessoalmente pelo presidente — um complexo artístico e monumento em homenagem ao falecido presidente John F. Kennedy em Washington —, votou em dezembro pela mudança de nome para "Centro Trump-Kennedy".

Também em dezembro, o Departamento de Estado acrescentou o nome de Trump ao Instituto da Paz dos Estados Unidos.

Trump também tentou renomear a estação Penn, em Nova York, e o Aeroporto Internacional Dulles, em Washington, com seu nome, segundo a imprensa americana, mas nos dois casos as iniciativas foram rejeitadas.

O Departamento do Tesouro também confirmou as informações sobre um projeto para o lançamento de uma moeda comemorativa de 1 dólar com a imagem de Trump, apesar das leis que proíbem o uso da imagem de um presidente em exercício ou de uma pessoa viva.

Na quinta-feira, uma grande faixa azul com o rosto de Trump foi estendida em parte da fachada da sede do Departamento de Justiça, um órgão que tradicionalmente é considerado imune à influência política.

