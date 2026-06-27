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Aeroporto da Venezuela é parcialmente reaberto e recebe aviões com ajuda dos EUA

País recebe aviões de transporte militar estadunidenses que transportam hospitais móveis

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"É uma grande satisfação anunciar que, nesta manhã, uma das pistas do aeroporto Simón Bolívar voltou a ficar operacional e está recebendo (aviões de transporte militar) C-17", disse o funcionário do aeroporto."É uma grande satisfação anunciar que, nesta manhã, uma das pistas do aeroporto Simón Bolívar voltou a ficar operacional e está recebendo (aviões de transporte militar) C-17", disse o funcionário do aeroporto. - Foto: Miguel Medina/AFP

O aeroporto internacional Simón Bolívar, na Venezuela, reabriu parcialmente neste sábado (27) e está recebendo voos de carga com ajuda após os dois terremotos devastadores que atingiram o país, disse um alto funcionário dos Estados Unidos aos jornalistas.

"É uma grande satisfação anunciar que, nesta manhã, uma das pistas do aeroporto Simón Bolívar voltou a ficar operacional e está recebendo (aviões de transporte militar) C-17", disse um funcionário sobre o principal aeroporto internacional da Venezuela, que atende a capital Caracas.

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"Agora que conseguiram reabrir o aeroporto, hoje estão chegando hospitais móveis; vão poder aterrissar, esperamos, no Simón Bolívar", acrescentou.

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