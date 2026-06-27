ajuda humanitária
Aeroporto da Venezuela é parcialmente reaberto e recebe aviões com ajuda dos EUA
País recebe aviões de transporte militar estadunidenses que transportam hospitais móveis
"É uma grande satisfação anunciar que, nesta manhã, uma das pistas do aeroporto Simón Bolívar voltou a ficar operacional e está recebendo (aviões de transporte militar) C-17", disse o funcionário do aeroporto. - Foto: Miguel Medina/AFP
O aeroporto internacional Simón Bolívar, na Venezuela, reabriu parcialmente neste sábado (27) e está recebendo voos de carga com ajuda após os dois terremotos devastadores que atingiram o país, disse um alto funcionário dos Estados Unidos aos jornalistas.
"É uma grande satisfação anunciar que, nesta manhã, uma das pistas do aeroporto Simón Bolívar voltou a ficar operacional e está recebendo (aviões de transporte militar) C-17", disse um funcionário sobre o principal aeroporto internacional da Venezuela, que atende a capital Caracas.
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"Agora que conseguiram reabrir o aeroporto, hoje estão chegando hospitais móveis; vão poder aterrissar, esperamos, no Simón Bolívar", acrescentou.