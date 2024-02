Aeroporto de Barcelona entra em alerta após identificarem mala com conteúdo radioativo em vazamento

A- A+

Um mala contendo itens radioativos em vazamento foi identificada no porão de um avião proveniente de Zurique, na Suíça, e ativou todos os alarmes, nesta terça-feira (20), no aeroporto El Prat, em Barcelona. Aena, gestora do aeroporto, garantiu que o protocolo foi ativado, mas o incidente é “pequeno” e a atividade na infraestrutura aeroportuária não foi paralisada.

Mesmo assim, todas as forças de emergência continuam a trabalhar para afastar qualquer risco do vazamento e dezenas de passageiros permanecem confinados na aeronave até que o ocorrido seja esclarecido.

Às 10h48 desta terça-feira, foi detectado o vazamento de uma mala onde estava guardado material médico e suspeitava-se que parte dela pudesse ser radioativa. Esta mala estava na cabine de um avião da empresa Air Baltic, por isso os passageiros não foram autorizados a descer.

A Proteção Civil ativou o alerta do Plano de Emergência Aeronáutica da Catalunha (AEROCAT) e do Plano Especial para Emergências Radiológicas da Catalunha (RADCAT). 13 tripulantes do Corpo de Bombeiros da Generalitat, entre eles o Grupo de Risco Tecnológico, compareceram ao avião e revisaram o pacote. Eles consideraram que se tivesse havido algum tipo de derrame seria de “baixa intensidade”, mas mantiveram o confinamento dos passageiros enquanto aguardam que os técnicos do Serviço de Coordenação da Atividade Radioativa descartassem qualquer tipo de risco.

A Aena garante que as operações e os voos no aeroporto de El Prat não foram afetados pelo incidente e fontes da Protecção Civil estão confiantes de que tudo indica que o derrame ou não ocorreu ou foi de intensidade imperceptível.

Os Mossos d'Esquadra abriram uma investigação para esclarecer o que aconteceu com este material médico oncológico.

