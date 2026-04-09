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AVIAÇÃO Aeroporto de Brasília registra alterações em treze voos após fechamento de espaço aéreo de São Paulo Viagens foram impactadas por interrupção no controle de tráfego aéreo na região paulista

Um total de treze voos, entre chegadas e partidas, sofreram alterações em Brasília em decorrência do fechamento do espaço aéreo de São Paulo na manhã desta quinta-feira. Procurado por O Globo, a administração do Aeroporto de Brasília informou que seis voos com saída do DF estão atrasados.

Outros dois, que já haviam decolado, precisaram retornar à capital federal. Na chegada, dois voos também apresentam atraso.

O terminal informa, ainda, que outras três aeronaves com destino a Brasília foram alteradas, assim como mais dois aviões que partiram da capital.

FAB detalha pane

Uma falha técnica no sistema de controle do espaço aéreo interrompeu temporariamente pousos e decolagens na região de São Paulo na manhã desta quinta-feira. O problema ocorreu entre 9h30 e 10h06, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), e afetou a operação aérea na principal área de circulação do país.

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De acordo com a corporação, apesar da paralisação momentânea, as aeronaves foram organizadas de forma a garantir a segurança das operações, seguindo protocolos internacionais.

"As aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para o aeródromo" destacou o órgão.

A FAB informou ainda que as atividades já foram normalizadas e que o problema técnico será investigado pelo DECEA.

Entenda paralisação

Uma pane geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo provocou a suspensão momentânea de pousos e decolagens nos aeroportos de Congonhas, na Zona Sul da capital, e no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, na manhã desta quinta-feira. O problema afeta a operação aérea na principal área de circulação do país e mobiliza autoridades e concessionárias.

Ao Globo, a Aena alegou que foi informada de uma pane técnica no centro de controle do espaço aéreo, o que levou à interrupção das operações no Aeroporto de Congonhas.

"A Aena foi informada de uma pane técnica no centro de controle do espaço aéreo. Neste momento, todas as operações estão momentaneamente suspensas. Mais informações sobre os motivos do ocorrido podem ser obtidas diretamente com a Força Aérea Brasileira, responsável pelo controle de tráfego aéreo no país. A concessionária está tomando medidas para mitigar os impactos no Aeroporto de Congonhas."

A GRU Airport, que administra o terminal de Guarulhos, disse que a paralisação decorre de uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo, conhecida como TMA-SP, e que não há relação com ocorrências internas no aeroporto.

"A interrupção não tem relação com nenhuma ocorrência neste aeroporto", afirmou a concessionária.

Segundo informações iniciais, um incêndio teria atingido o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, unidade responsável por gerenciar o tráfego aéreo na região. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

As circunstâncias do incêndio e a extensão dos danos ainda não foram detalhadas. A normalização das operações depende da retomada do sistema de controle aéreo

"Os motivos do ocorrido podem ser obtidos diretamente com a Força Aérea Brasileira, responsável pelo controle de tráfego aéreo no país. Estamos tomando medidas para mitigar os impactos", informou a concessionária, em nota.

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