Aeroporto de Congonhas cancela voos após alarme falso de sequestro

O Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, teve 16 cancelamentos de decolagens e aterrissagens nesta manhã de sábado (26). Os problemas ocorrem após o fechamento do aeroporto por uma hora na noite de sexta-feira (25), diante uma comunicação equivocada que indicava o sequestro de um avião que vinha de Recife.

Outros dois voos enfrentam atrasos de aproximadamente 3 horas, segundo as informações divulgadas pelo painel da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

“A torre de controle do aeroporto recebeu mensagem equivocada da cabine da aeronave, com código que trata de apoderamento ilícito. Diante dessa situação, a aeronave após o pouso foi direcionada para posição de intervenção”, diz a nota da Infraero sobre o incidente que fez com que as operações em Congonhas fossem interrompidas entre as 20h49 e 21h49, seguindo os protocolos de segurança.