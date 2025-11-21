Aeroporto de Congonhas fecha após cachorro invadir pista
Um voo foi alternado, mas nenhuma partida ou chegada precisou ser cancelada
O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou fechado por quase 30 minutos após um cachorro invadir a pista de pousos e decolagens no início da manhã desta sexta-feira, 21. A Aena, concessionária que administra o aeroporto, afirmou em nota enviada ao Estadão que o animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que atuou imediatamente após as equipes do aeroporto identificarem a presença do cachorro.
As operações ficaram suspensas entre às 6h03 e 6h30. Segundo a Aena, um voo foi alternado, mas nenhuma partida ou chegada precisou ser cancelada.
Esse é o segundo dia seguido em que a pista do Aeroporto de Congonhas precisou ser fechada. Um vazamento de combustível na pista de decolagem suspendeu as operações entre às 7h39 e 8h16 da quinta-feira, 20.
Não há informações sobre a quantidade total de voos que foi afetada devido ao vazamento, mas a Latam Airlines Brasil confirmou que alguns de seus voos com destino e decolagem de Congonhas precisaram ser alternados, atrasados ou cancelados. A Azul também teve pelo menos dois voos afetados.