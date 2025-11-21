Sex, 21 de Novembro

SÃO PAULO

Aeroporto de Congonhas fecha após cachorro invadir pista

Um voo foi alternado, mas nenhuma partida ou chegada precisou ser cancelada

Aeroporto de Congonhas fecha após cachorro invadir pista - Foto: TV Globo/Reprodução

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou fechado por quase 30 minutos após um cachorro invadir a pista de pousos e decolagens no início da manhã desta sexta-feira, 21. A Aena, concessionária que administra o aeroporto, afirmou em nota enviada ao Estadão que o animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que atuou imediatamente após as equipes do aeroporto identificarem a presença do cachorro.

As operações ficaram suspensas entre às 6h03 e 6h30. Segundo a Aena, um voo foi alternado, mas nenhuma partida ou chegada precisou ser cancelada.

Esse é o segundo dia seguido em que a pista do Aeroporto de Congonhas precisou ser fechada. Um vazamento de combustível na pista de decolagem suspendeu as operações entre às 7h39 e 8h16 da quinta-feira, 20.

Não há informações sobre a quantidade total de voos que foi afetada devido ao vazamento, mas a Latam Airlines Brasil confirmou que alguns de seus voos com destino e decolagem de Congonhas precisaram ser alternados, atrasados ou cancelados. A Azul também teve pelo menos dois voos afetados.

