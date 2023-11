A- A+

ATAQUE Aeroporto de Damasco fica fora de serviço após bombardeios israelenses Ataque teve como alvo as pistas do aeroporto

O aeroporto de Damasco, capital da Síria, foi novamente alvo de bombardeios israelenses que o deixaram fora de serviço neste domingo (26), poucas horas depois de os voos terem sido retomados após um ataque semelhante no mês passado, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

"A aviação israelense realizou um novo bombardeio na tarde de domingo contra o aeroporto internacional de Damasco (…) deixando-o novamente fora de serviço", informou a ONG, com sede no Reino Unido.

O ataque teve como alvo as pistas, segundo o OSDH, que também relatou sons de explosões vindos de um aeroporto militar em outro setor da capital.





Israel realizou centenas de ataques aéreos na vizinha Síria desde o início da guerra civil do país, em 2011, visando posições do Exército sírio e grupos próximos do Irã, como o Hezbollah libanês.

Estes ataques multiplicaram-se desde o início, em 7 de outubro, da guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas na Faixa de Gaza, desencadeada por um ataque sangrento do grupo islamista em solo israelense.

Os ataques aos aeroportos de Damasco e Aleppo (norte) nos dias 12 e 22 de outubro deixaram ambas as infraestruturas inutilizáveis.

