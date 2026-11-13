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Espaço aéreo

Aeroporto de Guarulhos recebe alerta de segurança do Centro de Comando de Aviação dos EUA

A empresa orientou passageiros com voos previstos para os Estados Unidos a consultar diretamente as companhias aéreas para obter mais informações

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Torre de controle do Aeroporto de Guarulhos, em São PauloTorre de controle do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo - Foto: Fábio Maciel/Decea/Divulgação

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos, informou ter recebido um alerta de segurança do Centro de Comando Federal de Aviação dos Estados Unidos (Federal Aviation Command Center).

A orientação da autoridade americana é para que todos os voos com origem ou destino no país norte-americano permaneçam em solo até novo aviso.

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A empresa orientou passageiros com voos previstos para os Estados Unidos a consultar diretamente as companhias aéreas para obter mais informações.

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