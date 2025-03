Aeroporto de Heathrow, em Londres, fecha após incêndio que causou apagão; vídeos

A- A+

O aeroporto britânico de Heathrow, o maior da Europa, fechou nesta sexta-feira devido a um incêndio em uma subestação elétrica que abastece o terminal, informaram as autoridades.

"Heathrow enfrenta um grande apagão. Para garantir a segurança de nossos passageiros e funcionários, Heathrow permanecerá fechado até as 23h59 (hora local) de 21 de março", informou um comunicado no site do aeroporto.

Vários voos foram desviados, segundo o site de monitoramento de voos FlightRadar24, enquanto as autoridades aeroportuárias alertaram que esperam "interrupções significativas nos próximos dias".

Os bombeiros de Londres informaram que o incêndio ocorreu na subestação de Hayes, uma localidade no distrito londrino de Hillingdon.

"O incêndio causou um apagão que afeta um grande número de residências e estabelecimentos comerciais locais, e estamos trabalhando em conjunto com nossos parceiros para minimizar o impacto", afirmou Pat Goulbourne, comissário assistente do corpo de bombeiros.





Heathrow atende mais de 80 milhões de passageiros por ano.

