Estados Unidos Aeroporto de Nova York interrompe voos por fumaça vinda de incêndios no Canadá Cidade está encoberta por ar insalubre decorrentes do incêndios que atingiram o leste do país vizinho

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira que os voos com destino ao Aeroporto LaGuardia, em Nova York, foram suspensos devido à baixa visibilidade provocada pela fumaça que cobre a cidade em decorrência dos incêndios no leste do Canadá.

Os voos com destino ao aeroporto estão suspensos desde às 12h50 (horário local) e, até segunda ordem, permanecerão interrompidos até às 14h. A FAA afirmou em uma atualização que a probabilidade de estender a suspensão era baixa, "menos de 30%", embora não tenha descartado o risco de atrasos.

Os voos com destino ao Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey, também sofreram atrasos de mais de uma hora na tarde desta quarta-feira.

Segundo a plataforma de monitoramento de voos FlightAware, 74 voos foram cancelados e 1.257 atrasaram nos Estados Unidos até às 13h (horário local).

As autoridades de saúde pediram aos residentes da cidade de Nova York que ficassem em casa nesta quarta-feira, pois os níveis insalubres de qualidade do ar representavam um risco para grupos como pessoas doentes, idosos e crianças pequenas.

De acordo com o New York Times, o cenário cinzento e enfumaçado da cidade deve permanecer até sexta-feira, já que o padrão climático atual empurra a fumaça do incêndio no Canadá para o sul. No entanto, a intensidade da fumaça vai variar neste período.

Incêndios no Canadá

A província canadense de Quebec é a mais afetada pelos incêndios. Na região de Abitibi-Temiscamingue, mais de 650 quilômetros ao norte de Montreal, os incêndios que atingiram as explorações mineradoras e florestais são "preocupantes", declarou o primeiro-ministro do Quebec, François Legault.

"Estamos experimentando uma situação nunca antes vista... em toda Quebec", advertiu François Bonnadel, ministro de Segurança Pública da província, ao apontar que um alto número desses incêndios são provocados por descuidos humanos.

"No oeste do Canadá costuma haver muitos incêndios florestais. Em Quebec, não", aponta. "Mas agora mesmo tudo está ardendo" em chamas.

Aproximadamente 4.400 evacuados puderam retornar às suas casas na cidade de Sept-Îles, graças às chuvas que ajudaram a deter o avanço das chamas.

"Estamos muito, muito felizes de ver chover", declarou Legault em coletiva de imprensa. Porém, mais ao norte, há "um enorme incêndio que demorará semanas para se extinguir por completo, por isso devemos manter a cautela", acrescentou.

Nos últimos anos, o Canadá se viu afetado repetidamente por fenômenos meteorológicos extremos, cuja intensidade e frequência aumentaram devido ao aquecimento global.

