Aeroporto de Recife Pernambuco é o mais pontual do país, diz levantamento de dados da Cirium

Guararapes, o Aeroporto de Recife, Pernambuco, é o primeiro do país em pontualidade. Os dados são do levantamento The On Time Performance Review 2022, Airlines & Airports, da Consultoria Cirium.

A pontualidade do aeroporto internacional de Recife é de 88,95%, a maior entre todos os aeroportos ocidentais analisados no estudo. Ainda, conforme a Consultoria Cirium e o site circulandonews.com.br, Guararapes é o 4° aeroporto mais pontual em seus voos em todo o mundo. Os dados foram divulgados recentemente, em 6 de janeiro.

Aeroporto de Recife Pernambuco é referência no ocidente

A Cirium elegeu o Aeroporto internacional Guararapes como o mais pontual em todo o ocidente, entre os aeroportos de médio porte. Com isso, Guararapes agora é referência ocidental no quesito pontualidade. Um dos mais importantes para avaliar a eficiência das operações aéreas realizadas.

Para o afnewss.com.br, o The On Time Performance Review 2022, Airlines & Airports, da Consultoria Cirium, é um dos rankings mais importantes para avaliação Mundial. Pois, classifica a qualidade, a eficiência e outros quesitos de operações aéreas realizadas por aeroportos do mundo inteiro.

Curiosamente, o aeroporto Guararapes fica atrás apenas dos terminais Chebu Centrair International Airport, Kagoshima Airport e Sendai Airport, todos localizados no Japão. Enquanto que o Santos Dumont, terminal do Rio de Janeiro, ficou em 12° lugar e o Aeroporto Viracopos, de Campinas, em 11°.

Vale lembrar que o levantamento considerou dados do ano de 2022 para análise. Além disso, essa classificação é para o quesito pontualidade e apenas entre terminais de médio porte.

Aeroporto de Recife Pernambuco também é primeiro lugar entre os brasileiros

A AirHelp serviço de consultoria também realizou uma pesquisa para ouvir os consumidores brasileiros sobre o atendimento em aeroportos nacionais. E, o Aeroporto Guararapes de Recife ficou em primeiro lugar na preferência nacional do público ouvido.

Mas, esses não são os únicos títulos que o Aeroporto Guararapes ostenta. Pois, também recebeu do Ministério de Infraestrutura no ano de 2022 uma premiação de aeroporto mais pontual na categoria 5 a 10 milhões de passageiros, de acordo com este site.

Para aprimorar o bom atendimento e a eficiência nos voos, o aeroporto também tem reformas. Este blog esclarece que o objetivo é aumentar a capacidade de Guararapes em 60%, com uma ampliação da sua área operacional e atendimento de 24 mil m².

O conforto para quem viaja também não foi deixado de lado. Pois, entre as melhorias previstas na reforma estão restaurantes e lojas, além da construção de mais duas salas Vips.

Aena Brasil quer padrão espanhol para aeroportos do Nordeste

A Aena Brasil, empresa concessionária do aeroporto de Recife Pernambuco quer implantar o padrão espanhol da matriz Arena em todos os aeroportos que administra. Ao todo, a concessionária é responsável por administrar 6 terminais no nordeste.

Há notícias que para alcançar esse padrão a empresa está investindo um total de R $1,4 bilhões em melhorias nos seus aeroportos. Além disso, planeja investir outros R$ 600 milhões de reais durante os próximos seis anos para melhorias, manutenção e aprimoramento de seus sistemas.

Reformas em Guararapes devem terminar em outubro de 2023

Desde 2022, o aeroporto de Recife Pernambuco Guararapes já está em reforma. E a previsão de conclusão das obras é para o mês de outubro de 2023.

As obras também contemplam a recuperação da paisagem da Praça Ministro Salgado Filho, sinalização inteligente para melhorar o trânsito e um novo terminal intermodal.

Com isso, a concessionária Aena quer levar mais conforto, agilidade e praticidade para os passageiros do aeroporto pernambucano. O qual é um dos maiores do Brasil no quesito volumes de passageiros e cargas transportadas.

