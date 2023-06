Aeroporto de Salvador suspende atividades por pane em iluminação; voos para o Recife são cancelados

A- A+

O Aeroporto de Salvador, na Bahia, ficou seis horas interditado entre a noite de terça-feira (6) e a manhã desta quarta-feira (7). Um problema na iluminação da pista causou a suspensão das atividades do terminal aéreo.

Segundo levantamento das companhias aéreas, quatro voos entre a capital baiana e o Recife foram cancelados, sendo um pouso e três decolagens - ao todo, foram 38 voos afetados pelo problema [veja a lista completa no final do texto.

Pouso Recife-Salvador cancelado:

Azul 4429



Decolagens Salvador-Recife canceladas:

Azul 5034

Azul 4429

Azul 2730

O próximo voo partindo de Salvador para o Recife deverá sair às 10h40 desta quarta-feira.

A Vinci Airports, concessionária responsável pelo aeroporto, informou à TV Bahia que a interrupção das atividades se deu por conta de "restrições operacionais e que pousos e decolagens". Diversos pontos do terminal receberam avisos para explicar a suspensão.

O que disseram as companhias aéreas

As três principais companhias aéreas emitiram notas para explicar as ações diantes dos cancelamentos.

A Azul disse que precisou alternar três voos e cancelar outros cinco. A companhia disse que o problema foi no balizamento - lâmpadas que ficam nas pistas do aeroporto e são essenciais para que os pilotos façam as decolagens e os pousos dos aviões.

"A Azul lamenta eventuais transtornos causados e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações", disse a companhia, acrescentando que todos os passageiros foram atendidos.

A Gol explicou que a queda do balizamento aconteceu por conta das chuvas fortes. Ao todo, 19 voos da companhia foram cancelados e outros quatro foram alternados.

"Todos os passageiros impactados estão recebendo as tratativas de acordo com as regras do órgão regulador e sendo reacomodados nos próximos voos da companhia", afirmou.



A Latam afirmou que alguns voos foram alternados ou cancelados. "A companhia ressalta que os passageiros afetados serão reacomodados em voos posteriores e que está prestando toda a assistência necessária".

Voos cancelados

Voos que deveriam pousar em Salvador, mas foram cancelados:

Latam 3674 – Santos Dumont (Rio de Janeiro)

Latam 3816 – Brasília

Gol 1574 – Congonhas (São Paulo)

Gol 1974 – Brasília

Gol 1499 – Santos Dumont (Rio de Janeiro)

Azul 4429 – Recife (Pernambuco)

Latam 3634 – Congonhas (São Paulo)

Gol 1470 – Congonhas (São Paulo)

Gol 9080 – Brasília

Azul 4372 – Campinas

Latam 3358 – Guarulhos (São Paulo)

Gol 1628 – Guarulhos (São Paulo)

Gol 1455 – Campina Grande

Voos que deveriam decolar de Salvador, mas foram cancelados:

Gol 1975 – Brasília

Gol 1695 – Guarulhos (São Paulo)

Gol 1575 – Congonhas (São Paulo)

Azul 4472 – Belo Horizonte

Azul 4941 – Campinas

Azul 5034 – Recife

Gol 1981 – Belo Horizonte

Latam 3357 – Guarulhos (São Paulo)

TAP 0022 – Lisboa

Gol 1574 – Campina Grande

Gol 1974 – Brasília

Gol 9036 – Brasília

Gol 1499 – Santos Dumont (Rio de Janeiro)

Azul 4429 – Recife

Azul 4372 – Campinas

Azul 4027 – Campinas

Latam 3359 – Guarulhos (São Paulo)

Gol 1455 – Congonhas (São Paulo)

Gol 2027 – Santos Dumont (Rio de Janeiro)

Latam 3623 – Congonhas (São Paulo)

Latam 3811 – Brasília

Gol 1691 – Guarulhos (São Paulo)

Gol 1971 – Brasília

Azul 2730 – Recife

Latam 3675 – Santos Dumont (Rio de Janeiro)

