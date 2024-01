Aeroporto de Tóquio volta à normalidade após acidente

A- A+

O aeroporto de Haneda, em Tóquio, retomou a normalidade de suas operações nesta segunda-feira (8), seis dias após uma colisão entre um avião comercial e uma aeronave pequena que deixou cinco mortos, informaram as autoridades.

"A pista C retomou as operações hoje (segunda-feira)", assim que o aeroporto voltou à normalidade, disse uma porta-voz do Haneda à AFP.

A pista onde ocorreu o acidente, uma das quatro do Haneda, esteve fechada desde que o avião da Japan Airlines (JAL) colidiu com um pequeno avião da Guarda Costeira.

Os 379 passageiros e tripulantes foram retirados com vida do avião da JAL em chamas, enquanto cinco dos seis ocupantes do outro avião morreram.

O fechamento da pista provocou o cancelamento de centenas de voos, em sua maioria domésticos, em um dos aeroportos mais movimentados do mundo.

Funcionários eliminaram os destroços carbonizados dos aviões, enquanto investigadores do Japão, França, Reino Unido e Canadá analisam o que aconteceu.

Uma transcrição das comunicações divulgadas pelo Ministério de Transportes sugere que o avião da guarda costeira foi instruído a parar e que o avião da JAL recebeu autorização para pousar.

Mas o piloto da Guarda Costeira, o único sobrevivente deste avião, pensou ter autorização para avançar para a pista, onde permaneceu 40 segundos antes da colisão, segundo a imprensa.

