Aeroporto de Viracopos fecha por quatro horas após homem ser atropelado e morrer na pista

O aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, ficou fechado durante ao menos quatro horas entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira (2), após a morte de um funcionário que fazia a manutenção da pista.

O acidente ocorreu por volta da 1h50 e as operações foram retomadas às 6h26. O funcionário terceirizado trabalhava na manutenção da pista de pouso do aeroporto, um dos mais movimentados do País, quando foi atropelado pelo veículo de outra empresa que realizava avaliações de atrito no local.

Rodrigo Augusto Lucena Barros, de 46 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A causa do óbito foi trauma crânio-encefálico.

O motorista do veículo causador do acidente disse à polícia que retornava até a cabeceira da pista e não viu o trabalhador, que não estaria usando o colete refletivo. O caso foi registrado como homicídio culposo (sem intenção de matar). O motorista foi ouvido e liberado.

Em nota, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos (ABV) informou que o acidente aconteceu durante atividades de manutenção da pista de pousos e decolagens do aeroporto, envolvendo profissionais e veículos da empresa prestadora de serviços.

"A ABV lamenta profundamente o ocorrido e seguirá prestando apoio às investigações", diz a nota.

Ainda de acordo com a concessionária, nove voos foram cancelados e outros 12 sofreram atraso. A Azul, companhia aérea com maior número de operações em Viracopos, informou que 10 voos que se destinavam ao aeroporto de Campinas foram alterados. Já cinco voos que decolariam de Viracopos e outros cinco com destino ao aeroporto precisaram ser cancelados.

Caso semelhante em Congonhas

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, passou a proibir a manobra de marcha à ré por veículos e equipamentos que transitam dentro da área de embarque e desembarque remoto.

A medida foi adotada após um homem de 42 anos, funcionário de uma empresa terceirizada, morrer no local atropelado por um ônibus.



