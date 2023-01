Aeroporto deixa de operar na Síria após ataque israelense que deixou 2 mortos

A- A+

Um ataque israelense deixou o aeroporto de Damasco fora de serviço e causou a morte de dois soldados sírios, informou nesta segunda-feira (noite de domingo, 1º, em Brasília) a agência de notícias estatal SANA.

"Por volta das 02h00 de hoje [20h00 de domingo em Brasília], o inimigo israelense realizou um [ataque] aéreo com mísseis contra o Aeroporto Internacional de Damasco e arredores", informou a SANA, citando uma fonte militar.

O ataque causou "a morte de dois soldados, deixou outros dois feridos" e o terminal aéreo "fora de operação", acrescentou a fonte.

Os ataques atingiram "posições do Hezbollah e grupos pró-Irã dentro do aeroporto, incluindo um paiol de armas", disse à AFP Rami Abdul Rahman, responsável do Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), um ONG que monitora o conflito sírio e tem sede no Reino Unido.

Desde o início da guerra civil síria em 2011, Israel realizou centenas de ataques aéreos no país vizinho contra tropas do governo, assim como seus aliados apoiados pelo Irã e combatentes do grupo militante xiita libanês Hezbollah.

Israel não costuma se pronunciar sobre os seus ataques na Síria, mas já assinalou diversas vezes que não vai permitir que o Irã se instale nesse país.

Pelo menos 3.825 pessoas morreram em 2022 na guerra da Síria, segundo números do OSDH, abaixo das 3.882 do ano anterior.

Depois de anos de combates mortais e bombardeios após a repressão brutal dos protestos antigovernamentais de 2011, o conflito sírio perdeu intensidade nos últimos três anos.

