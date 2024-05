A- A+

RIO GRANDE DO SUL Aeroporto do Recife e Correios viram pontos de coleta de doações para vítimas das chuvas no RS Ao todo, de acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 90 pessoas morreram por conta das chuvas, mais 131 estão desaparecidase outras 362 estão feridas

Em meio ao desastre natural que acontece no Rio Grande do Sul, com as cheias provocadas pelas chuvas fortes, todo o Brasil construiu redes de apoio para essas pessoas, com Pernambuco incluso.

Já é possível fazer doações no Aeroporto do Recife, Imbiribeira, na Zona Sul da Cidade. Além disso, as agências dos Correios de todo o Estado também viraram pontos de coleta para quem quiser ajudar.

Ao todo, de acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 90 pessoas morreram por conta das chuvas, mais 131 estão desaparecidase outras 362 estão feridas.

Os números, no entanto, não param por aí, já que milhares de habitantes seguem convivendo com cortes de energia e racionamento de água, sem falar nos alagamentos, estradas paralisadas e grande dificuldade de acesso.

Rio Guaíba: usina do gasômetro, em Porto Alegre (RS), após chuva intensa. - Foto: Gilvan Rocha/Agência Brasil

Doações no aeroporto

De acordo com a Aena, administradora de 17 aeroportos no Brasil, incluindo no Recife, os pontos de coleta estarão sinalizados em cada local. Só basta chegar ao lugar e procurar alguma autoridade que ele irá direcioná-lo para a área de donativos. A empresa também promove a ação nos seguintes estabelecimentos:

Aeroporto de Congonhas

Aeroporto do Recife

Aeroporto de Maceió

Aeroporto de Campo Grande

Aeroporto de João Pessoa

Aeroporto de Aracaju

Aeroporto de Uberlândia

Aeroporto de Campina Grande

Aeroporto de Juazeiro do Norte

Aeroporto de Montes Claros

Juazeiro de Uberaba

Aeroporto de Santarém

Aeroporto de Marabá

Aeroporto de Carajás

Aeroporto de Altamira

Aeroporto de Ponta Porã

Aeroporto de Corumbá

Os materiais aceitos para doações nesses pontos são água potável, produtos de higiene, alimentos não perecíveis e roupas. Vale lembrar que não podem ser doados itens como óleo de cozinha, produtos corrosivos e/ou inflamáveis.

Pontos de coleta nos Correios

Já nos Correios, a princípio, é possível doar em qualquer agência de Pernambuco. A ação, que começou nessa segunda-feira (6) e foi ampliada nesta terça (7), também acontece no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e Distrito Federal, além de São Paulo, Paraná e algumas do Rio Grande do Sul. Agora, são mais de 2 mil unidades de atendimento realizando o trabalho.

A estatal está recebendo e transportando gratuitamente alimentos da cesta básica, material de higiene pessoal, material de limpeza seco, roupas de cama e de banho e ração para pet – sem custo aos doadores. Os Correios estão doando, ainda, itens de vestuário e utensílios domésticos aos atingidos pelas chuvas.



Ajuda de Pernambuco

Em Pernambuco, diversas redes de apoio já são promovidas. Uma delas é o auxílio do Governo do Estado, que envia, nesta terça, equipes para o Rio Grande do Sul com equipamentos de bote, roupas de mergulho e colchões.

Instituições também participam, como o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que enviou recursos provenientes do cumprimento de penas de prestação pecuniária e outros benefícios legais para o estado.

Veja também

Geral RS: semana começa com tempo quente na metade norte e temporais no sul