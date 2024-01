A- A+

AVIAÇÃO Aeroporto do Recife fecha 2023 com um dos mais pontuais do mundo, diz pesquisa Terminal recifense é o sétimo mais pontual em sua categoria

O Aeroporto do Recife fechou 2023 em sétimo lugar global em pontualidade na categoria aeroportos de pequeno porte na pesquisa "On-Time Performance", realizada pela plataforma especializada em dados e análises de aviação Cirium. O levantamento indica que o terminal recifense é o primeiro do Brasil nesse recorte.

Considerando voos que pousam em até 14 minutos após o horário previsto, o Aeroporto do Recife anotou uma pontualidade de 85,17%. Ao todo, 74.340 voos passaram pelo terminal no ano passado.

De acordo com o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo, estar na lista reforça a qualidade da infraestrutura e enaltece a potencialidade de Pernambuco.

“Essa colocação nos deixa muito orgulhosos, pois materializa todos os trabalhos que são feitos em relação à infraestrutura e comodidade para os passageiros. No ano passado, diversas modificações e ampliações foram realizadas para que ele passasse a operar de uma forma mais tecnológica, sustentável, ofertando mais segurança e conforto aos colaboradores e turistas”, frisa Loyo, lembrando que o aeroporto possui agora a capacidade de atender até 14,8 milhões de passageiros.

Confira a lista:

1º) Aeroporto Internacional Mariscal Sucre - Tababela, Equador (90,29%)

2º) Aeroporto Internacional de Chubu - Nagoya, Japão (90,17%)

3º) Aeroporto Internacional José Joaquín de Olmedo - Guayaquil, Equador (88,83%)

4º) Aeroporto de Boise - Idaho, Estados Unidos (87,30%)

5º) Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo - Cidade do Cabo, África do Sul (85,30%)

6º) Aeroporto de Tenerife Norte - San Cristóbal de La Laguna, Espanha (85,30%)

7º) Aeroporto Internacional do Recife - Recife, Brasil (85,17%)

8º) Aeroporto Internacional de Pittsburgh - Pittsburgh, EUA (85,06%)

9º) Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins, Brasil (84,78%)

10º) Aeroporto Internacional de Kona - Havaí, EUA (84,76%)

11º) Aeroporto Internacional John Glenn Columbus - Columbus, EUA (84,71%)

12º) Aeroporto Internacional de Indianápolis - Indiana, EUA (84,62%)

13º) Aeroporto Internacional Afonso Pena - Curitiba, Brasil (84,58%)

14º) Aeroporto Internacional de Beirute - Beirute, Líbano (84,14%)

15º) Aeroporto Internacional de Christchurch - Christchurch, Nova Zelândia (83,88%)

16º) Aeroporto de Omaha - Ohama, EUA (83,81%)

17º) Aeroporto Internacional Rafael Núñez - Cartagena das Índias, Colômbia (83,59%)

18º) Aeroporto Internacional de Cincinnati - Cincinnati, EUA (83,58%)

19º) Aeroporto Internacional General Mitchell - Milwaukee, EUA (83,51%)

20º) Aeroporto Internacional Kansai - Osaka, Japão (83,39%)

Nenhum aeroporto brasileiro aparece nos rankings de aeroportos globais e de grande porte. Na lista de médio porte, figuram o Aeroporto de Brasília, em quarto (86,62%); e Aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP (83,93%).

