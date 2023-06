A- A+

CHUVAS Aeroporto do Recife tem embarques e desembarques suspensos por causa das chuvas Aeronaves dão volta no espaço aéreo aguardando condições de pouso

O Aeroporto Internacional do Recife teve embarques e desembarques suspensos na manhã desta quarta-feira (14), por causa do mau tempo, que atrapalha as condições de visibilidade na capital pernambucana.

De acordo com a administração do aeroporto, 17 voos previstos para pousarem nesta manhã, no Recife, foram alternados para outros aeroportos. Outras decolagens foram canceladas ou tiveram horários alterados.



A Aena Brasil, responsável pela adminstração do aeroporto, disse, em nota, que a "situação está sendo monitorada pela equipe de operações".

Segundo a plataforma FlightRadar, alguns dos voos que precisaram dar voltas no espaço aéreo para postergar o pouso no aeroporto do Recife são o voo 2737 da Azul, que partiu de Aracaju, e o 2440, da mesma companhia, que veio de Salvador.

Voo AD2840, da Azul, dá voltas no espaço aéreo | Foto: Reprodução/FlightRadar

Entre as partidas que foram canceladas (até às 12h45), estão os voos AD4527, com destino a Maceió (AL); AD4656, com destino a Mossoró (RN); e AD4263, que iria à Feira de Santana (BA); todos da Companhia Aérea Azul.

Nesta quarta, Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) elevou de "estado de observação" para "estado de atenção" o aviso meteorológico que indica chuvas de moderadas a fortes na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Mata Sul, e moderadas para a Mata Norte.

Segundo a Apac, um sistema meteorológico proveniente do Oceano Atlântico está atuando neste momento na Mata Sul e nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, na RMR.

