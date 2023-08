Aeroporto na Alemanha fica inundado após fortes chuvas atingirem o país; vídeo

A- A+

O Aeroporto de Frankfurt, o mais movimentado da Alemanha, ficou inundado devido às fortes chuvas que atingiram o país nesta quarta-feira. Dezenas de voos foram cancelados por causa da água que acumulou na pista de aterragem durante a noite, e alguns aviões precisaram ser direcionados a outros aeroportos.

O site do local mostrou que cerca de 70 voos foram cancelados até as 23h, e outros 23 foram desviados. A chuva fez com que partes do sudoeste e centro do país ficassem inundados. De acordo com a polícia da região, tampas de esgoto saíram nas estradas, e algumas casas ficaram alagadas.

Em Gelsenkirchen, no distrito de Ruhr, o Corpo de Bombeiros informou que as pessoas foram resgatadas de seus carros, e disse que “várias passagens subterrâneas estavam submersas”. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o impacto da chuva no Aeroporto de Frankfurt. De acordo com estimativas iniciais, mais de mil passageiros foram afetados.





O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) havia emitido um alerta para todo o estado de Hesse nesta quarta-feira. Chuva, vendavais e relâmpagos mobilizaram as autoridades no centro do país, onde o aeroporto está localizado. Entre 20h e 23h no horário local, foram registradas chuvas de até 60 litros por metro quadrado.



Além disso, os meteorologistas indicaram que houve mais de 25 mil relâmpagos em um período de uma hora, informou a “Hessischer Rundfunk”, a emissora pública local. Ventos fortes de cerca de 81 quilômetros por hora também foram registrados.

Veja também

guerra EUA anunciam confirmar contra empresas vinculadas a acordos entre Rússia e Coreia do Norte