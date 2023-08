Aeroporto no noroeste da Rússia é atacado por drones

A- A+

Um aeroporto na cidade de Pskov, no noroeste da Rússia, foi alvo de um ataque com drones, informou o governador regional nesta quarta-feira (noite de terça, 29, no Brasil).

“O Ministério da Defesa está repelindo um ataque com drones no aeroporto de Pskov”, escreveu o governador regional Mikhail Vedernikov nas redes sociais, junto com um vídeo de um grande incêndio com barulhos de explosões e sirenes ao fundo.

Não houve ocorrência imediata do ministério. Segundo a agência de notícias TASS, quatro aviões de transporte pesados ficaram danificados.

Vedernikov disse que não foi local do ataque.

“De acordo com informações preliminares, não há vítimas”, garantiu.

A TASS, citando os serviços de controle de tráfego aéreo, informou que o espaço aéreo ao redor do aeroporto Moscovita de Vnukovo foi fechado.

Pskov está localizado a cerca de 800 quilômetros da fronteira ucraniana. A região homônima faz fronteira com a Letônia e a Estônia, duas ex-repúblicas soviéticas que agora fazem parte da União Europeia.

A região de Pskov já havia sido alvo de ataques de drones em maio. Nas últimas semanas, Moscou e outras regiões da Rússia foram alvo de ataques com drones da Ucrânia, depois que Kiev optou por levar o conflito ao território do seu inimigo.

