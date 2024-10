Aeroporto na Nova Zelândia impõe limite de 3 minutos aos abraços de despedida

A- A+

Um aeroporto da Nova Zelândia impôs um limite de três minutos aos abraços de despedida, o que provocou um debate o tempo sobre quanto tempo o momento de adeus deve durar.

A direção do aeroporto internacional da cidade de Dunedin, sul do país, afirmaram que ficaram surpresos com a repercussão da nova regra imposta para a área de desembarque de carros.

"Para manter as coisas fluindo suavemente, instalamos uma nova sinalização, incluindo a placa 'Tempo máximo de abraço de 3 minutos'", afirmou o diretor executivo do aeroporto, Daniel De Bono.

"É nossa forma de ser um pouco peculiar e de lembrar as pessoas que a área de desembarque serve para despedidas rápidas", explicou.

"E não se preocupem, um abraço de apenas 20 segundos é o suficiente para liberar ocitocina e serotonina, os hormônios da felicidade que aumentam o bem-estar, então três minutos é tempo suficiente para dizer adeus e receber sua dose de felicidade", completou.

As pessoas que desejam abraços mais prolongados podem utilizar o estacionamento, onde os primeiros 15 minutos são gratuitos.

A restrição aos abraços provocou divisão nas redes sociais.

"Polícia do abraço! Isso é estranho! Está provado que abraços têm muitos benefícios, sem mencionar a saúde mental", afirmou uma pessoa na página do aeroporto no Facebook.

A limitação de tempo aos abraços começou em setembro, sem uma grande repercussão em um primeiro momento.

"Nos ficamos surpresos com o interesse global que provocou", declarou Sarah Soper, diretora de marketing e comunicação do aeroporto.

