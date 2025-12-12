A- A+

AEROPORTOS Aeroporto Olímpia pode ser hub em casos de cancelamentos como o visto SP, diz ministro Costa Filho ressaltou que a decisão pelo cancelamento de voos e a suspensão de venda de passagens pelas companhias foi adotada pelo governo federal

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, comentou nesta sexta-feira, 12, que episódios como o de quinta-feira, em que cerca de 300 voos foram cancelados só em São Paulo por conta de um vendaval, demonstram os efeitos das mudanças climáticas no Brasil. Ao mesmo tempo, reforçam a necessidade de projetos estratégicos.

"Nós estamos pensando em novas alternativas no Estado de São Paulo. Vamos fazer do aeroporto de Olímpia um aeroporto muito estratégico, para que também seja um hub em uma possível situação como essa", disse ao participar de um evento no Rio de Janeiro.

O Aeroporto de Olímpia é um novo aeroporto internacional em construção em Olímpia, no interior paulista.

"Estamos discutindo a possibilidade de autorizar, também, o aeroporto de Catarina, no estado de São Paulo, para que o aeroporto possa receber a aviação geral", complementou o ministro.

Costa Filho ainda ressaltou que a decisão pelo cancelamento de voos e a suspensão de venda de passagens pelas companhias aéreas foi adotada, acertadamente, pelo governo federal e concessionárias por questões de segurança.

"Foi uma responsabilidade cívica a decisão de suspender os voos. Nós estamos lidando com segurança de voos e, naturalmente, com vidas", afirmou o ministro.





