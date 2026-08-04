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Conflito Aeroporto saudita suspende operações após ataque reivindicado por rebeldes houthis Ataque teria atingido o radar principal do aeroporto de Najran, levando à suspensão das operações

Um aeroporto no sudoeste da Arábia Saudita, perto da fronteira com o Iêmen, suspendeu suas operações nesta terça-feira (4), depois que os rebeldes houthis, aliados do Irã, afirmaram tê-lo atacado.

Os houthis "atingiram com sucesso um alvo sensível do inimigo saudita no aeroporto de Najran usando um drone", em resposta "à violação do espaço aéreo" por parte da Arábia Saudita, declarou o porta-voz do movimento rebelde, Yahya Saree.

Segundo uma fonte do Golfo, o radar principal do aeroporto foi atingido, o que provocou uma "suspensão das operações".

O site oficial do aeroporto mostra, além disso, o status dos voos previstos para os próximos dias como "desconhecido".

O aeroporto de Najran possui um único terminal que recebe alguns voos por dia. Está localizado a poucos quilômetros da fronteira iemenita, que margeia o norte do país, reduto dos houthis.

Além de seu reduto no norte do Iêmen, os rebeldes controlam parte do oeste do país, incluindo Hodeida, porto estratégico no Mar Vermelho, além da capital, Saná.

Em 20 de julho, os houthis anunciaram um bloqueio aos portos sauditas no Mar Vermelho e, desde então, reivindicaram ataques contra petroleiros e instalações petrolíferas do reino.

Em represália, a coalizão liderada pela Arábia Saudita tem atacado posições militares houthis que ameaçavam a navegação no Mar Vermelho.

A retomada desses ataques constitui uma nova frente no conflito em curso desde fevereiro entre os Estados Unidos, aliado da Arábia Saudita, e o Irã.

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