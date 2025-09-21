A- A+

ataque Aeroportos europeus se recuperam após ciberataque que provocou atrasos Aeroporto de Bruxelas informou que quase 20% das decolagens programadas para o domingo foram canceladas

Os aeroportos europeus se recuperavam neste domingo (21) de um ataque cibernético que afetou os sistemas de check-in e provocou cancelamentos de voos, além de grandes atrasos para milhares de pessoas no fim de semana.

O aeroporto de Bruxelas informou que quase 20% das decolagens programadas para o domingo foram canceladas, mas outros terminais aéreos afetados anunciaram que seus horários estavam voltando à normalidade.

Os aeroportos de Heathrow, em Londres, e de Dublin indicaram que estavam administrando o fluxo de passageiros enquanto tentavam solucionar o problema do software.

O aeroporto de Dublin informou que esperava uma operação normal no restante do domingo.

No aeroporto de Bruxelas, afetado pelo ataque cibernético desde sexta-feira à noite, 45 voos foram cancelados, incluindo seis que foram desviados, de um total de 257, e os atrasos ficaram na faixa "de 30 a 90 minutos", segundo uma porta-voz.

Na manhã de domingo em Heathrow, "a grande maioria dos voos" continuou operando graças à colaboração com as companhias aéreas, segundo um comunicado.

Os aeroportos afetados pediram no sábado aos passageiros que entrassem em contato com as companhias aéreas e que chegassem com muita antecedência para embarcar em seus voos, porque precisaram recorrer a registros manuais em muitos casos.

"Fomos informados de uma perturbação de origem cibernética em nosso software MUSE em vários aeroportos", afirmou no sábado a empresa Collins Aerospace em uma breve declaração, acrescentando que o impacto "se limita ao check-in eletrônico dos clientes e às bagagens despachadas".

A empresa não revelou mais detalhes sobre as circunstâncias, nem a origem do incidente.

Longas filas foram observadas no sábado nos balcões de check-in no aeroporto de Bruxelas e em Heathrow, principal aeroporto internacional da capital britânica.

O Eurocontrol, organismo de supervisão do setor aéreo, indicou que "não havia nenhuma restrição de controle aéreo na rede europeia" devido ao incidente.

A Collins Aerospace afirmou que estava trabalhando para resolver o incidente "o mais rápido possível". A empresa, especializada, entre outras coisas, no processamento de dados no setor aeronáutico, é uma subsidiária do grupo americano de aeronáutica e defesa RTX (antes Raytheon).

Segundo o site da empresa, a Collins Aerospace presta seus serviços a 170 aeroportos em todo o mundo.

