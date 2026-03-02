A- A+

Saúde Afasia? Acasia ou acatisia? Entenda a reação a medicamentos da apresentadora Monica Iozzi Distúrbio do movimento, frequentemente causada pelo uso de remédios é caracterizado por uma inquietação motora extrema

A atriz e apresentadora Monica Iozzi publicou uma postagem em suas redes sociais revelando que está internada há uma semana após ter uma reação medicamentosa e o corpo não responder muito bem a esse fármaco.

Iozzi no vídeo disse que ela teve acasia e, logo depois, afasia, porém, ela teve um quadro de acatisia.

“Queridos, queridas, estou fazendo esse vídeo aqui para esclarecer algumas coisas. Eu estou internada há uma semana. A minha internação começou no Hospital Albert Einstein. Aí eu fui transferida aqui para o Oswaldo Cruz. Hoje, ainda bem, é meu último dia aqui de internação. Mas agora está tudo bem. Está tudo bem mesmo. Eu tive um quadro de acasia, afasia, sei lá, é um quadro que você tem uma reação a um remédio e o seu corpo não responde. É uma coisa muito louca. Depois vocês jogam no Google para entender”, disse na publicação.

O que é a acatisia?

Frequentemente causada pelo uso de medicamentos antipsicóticos, antidepressivos (ISRS) ou antieméticos, a acatisia é um distúrbio do movimento caracterizado por uma inquietação motora extrema, ou seja, o paciente não consegue ficar parado, tendo necessidade urgente de se mover e com uma sensação subjetiva de desconforto interno.

A condição provoca movimentos repetitivos, como andar de um lado para o outro ou balançar as pernas, comumente descrito como "incapacidade de sentar". Não se sabe qual foi o remédio tomado pela apresentadora que gerou essa reação.

Algumas condições de saúde também foram relacionadas à acatisia, incluindo a doença de Parkinson.

Sintomas

Os sintomas de acatisia têm maior probabilidade de aparecer logo após o início do uso de medicamentos antipsicóticos (neurolépticos) ou após o aumento da dosagem prescrito pelo seu médico.

Além da inquietação, outros sintomas relacionados à condição estão: ansiedade, nervosismo, irritabilidade e movimentos involuntários/voluntários (marchar, cruzar pernas constantemente).

Se você tem acatisia, você pode:

Cruzar e descruzar as pernas repetidamente.

Balançar as pernas constantemente enquanto estiver sentado.

Alternar repetidamente o movimento de um pé para o outro enquanto estiver em pé.

Balançar enquanto estiver sentado.

Andar de um lado para o outro frequentemente ou marchar no mesmo lugar.

Para outras pessoas, esses sinais e movimentos podem parecer uma inquietação persistente.

Se você estiver apresentando esses sinais e sintomas, é importante conversar com seu médico o mais rápido possível.

Classificação

Segundo a Cleveland Clinic, os profissionais de saúde classificam a acatisia de algumas maneiras com base no momento do início e na duração, incluindo:

Acatisia aguda: quando a acatisia se desenvolve nos primeiros dias após o início do uso de uma medicação, geralmente antipsicótica, ou logo após um aumento na dosagem, é considerada acatisia aguda. Geralmente dura menos de seis meses.

Acatisia crônica: quando os sinais e sintomas da acatisia persistem por mais de seis meses. A acatisia crônica pode durar anos.

Acatisia tardia: quando a acatisia tem início tardio após o início do uso de certos medicamentos ou aumento da dosagem — geralmente mais de três meses — é considerada acatisia tardia.

Acatisia de abstinência: quando a condição ocorre após a redução da dose ou a interrupção do uso de certos medicamentos.

Causa

Os cientistas não sabem a causa exata da acatisia, mas acreditam que ela se deva a certos medicamentos que bloqueiam os receptores de dopamina no cérebro. A dopamina é um neurotransmissor que desempenha um papel em muitas funções corporais importantes, incluindo o movimento. O bloqueio desses receptores resulta em movimentos involuntários indesejados.

Diversos medicamentos estão associados à acatisia, incluindo:

Medicamentos antipsicóticos (neurolépticos).

Antidepressivos.

Outros medicamentos.

Determinadas condições de saúde também estão associadas à acatisia, incluindo:

Doença de Parkinson.

Encefalite (inflamação cerebral).

Lesão cerebral traumática (LCT).

Diagnóstico

Segundo a Cleveland Clinic, não existem exames laboratoriais ou de imagem envolvidos no diagnóstico da acatisia, sendo necessário os médicos se basearem na observação.

Se você suspeita que tem acatisia, seu médico fará perguntas sobre seus sintomas, histórico médico e medicamentos que você está tomando para chegar a um diagnóstico. Ele também observará seu comportamento e seus movimentos.

Infelizmente, a acatisia é frequentemente subdiagnosticada porque seus sintomas muitas vezes imitam ou se sobrepõem a outras condições psiquiátricas, como, por exemplo: mania, psicose, depressão agitada ou Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH).

Prevenção

Segundo médicos e especialistas, a melhor maneira de tentar prevenir a acatisia é que os profissionais de saúde iniciem o tratamento com a menor dose possível desses medicamentos e aumentem a dose gradualmente, se necessário.

É importante sempre conversar com um médico sobre os riscos, benefícios e possíveis efeitos colaterais de um medicamento antes de começar a tomá-lo.

