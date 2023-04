A- A+

Desaparecimento Afastada hipótese de sequestro do empresário desaparecido no último sábado (15), em Camaragibe Marcos Brasil, de 37 anos, é proprietário do Restaurante Cantina de Fogo, em Aldeia

A hipótese de sequestro do empresário Marcos Brasil, de 37 anos, que foi visto pela última vez ao meio-dia do último sábado (15), em Camaragibe, onde reside, está descartada. A Folha de Pernambuco apurou que o empresário, dono do Restaurante Cantina de Fogo, em Aldeia, teria saído de casa por livre e espontânea vontade, deixando as chaves do carro e o celular dele, e pedido um carro de aplicativo.

O afastamento de um possível sequestro, no entanto, não deixou a família menos preocupada, que chegou a postar em redes sociais o desaparecimento de Marcos, inclusive divulgando um número de telefone para quem tiver alguma informação do paradeiro do empresário. Até o fechamento desta matéria, a família ainda não havia tido notícias de Marcos. Quem souber de alguma notícia sobre o empresário, pode ligar para o telefone (81) 98288-7131.

Veja também

Violência SDS e PMPE prometem investigar agressões de dois policiais a uma mulher no município de Primavera