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Oriente Médio Afeganistão completa 5 anos sob o Talibã com mais segurança e apelos por trabalho e educação Grupo inicialmente prometeu proteger os direitos das mulheres, mas proibiu o público feminino de frequentar o ensino médio e o ensino superior, citando sua interpretação das leis islâmicas

Ao completar cinco anos desde a volta do Talibã ao poder, moradores de Cabul dizem que se sentem mais seguros após décadas de conflito, mas cobram que os líderes concentrem esforços em gerar empregos e ampliar o acesso à educação em um país onde meninas acima de 12 anos estão proibidas de estudar.

O Talibã retomou o controle do Afeganistão em 15 de agosto de 2021, após lançar uma ofensiva enquanto Estados Unidos e outros países da Otan retiravam suas tropas, encerrando duas décadas de guerra. A saída estrangeira desencadeou cenas caóticas no aeroporto de Cabul e nos arredores, com milhares tentando deixar o país.

"Graças a Deus, os últimos cinco anos se passaram com segurança", disse Mohammad Qasim, de 30 anos, ao comentar o aniversário em meio a dificuldades econômicas. "Nosso desejo e esperança do governo é que crie oportunidades de emprego para os jovens", afirmou. Ele também pediu que as autoridades incentivem os jovens a estudar.

O grupo inicialmente prometeu proteger os direitos das mulheres, mas proibiu meninas e mulheres de frequentar o ensino médio e o ensino superior, citando sua interpretação das leis islâmicas. Posteriormente, também impôs restrições ao trabalho feminino e a viagens sem um tutor homem.

A ONU reconhece que o país ficou mais estável desde a tomada do poder, mas alerta que uma estabilidade duradoura não será possível enquanto os governantes talibãs, que permanecem isolados internacionalmente, não suspendam as restrições a mulheres e meninas, não garantam direitos básicos e não enfrentem preocupações com terrorismo.

Em comunicado antes do aniversário, a Missão de Assistência da ONU no Afeganistão (UNAMA) disse que a redução do conflito trouxe benefícios e abriu espaço para recuperação e desenvolvimento, mas destacou que as restrições às mulheres dificultam a recuperação do país e sua reintegração internacional.

Nesta semana, a ONU Mulheres afirmou que afegãs e meninas vivem sob as restrições mais severas do mundo, que violam seus direitos e ameaçam o futuro social e econômico do país. Segundo a agência, a exclusão de mulheres e meninas da educação, do trabalho e da vida pública se intensificou no último ano.

Em Cabul, a data era marcada por preparativos para as celebrações. Vendedores ofereciam bandeiras do Talibã, enquanto pintores escreviam em muros slogans de exaltação às leis islâmicas.

Molvi Hayatullah Mahajar Farahi, vice-ministro no Ministério da Informação e Cultura do governo talibã, afirmou que a administração trouxe segurança, estabilizou a moeda, melhorou a infraestrutura e criou parques industriais que geraram empregos. Questionado, ele não tratou da educação de meninas e mulheres, mas disse que os investimentos em universidades superam os do passado. Farahi também rejeitou um relatório da ONU sobre redes terroristas no Afeganistão e afirmou que o governo mantém interlocução com cerca de 40 países, embora seja formalmente reconhecido apenas pela Rússia.

As restrições deixaram cerca de 2,4 milhões de meninas fora do ensino médio, segundo a Unesco, um aumento de 200 mil em relação ao ano passado. A agência afirma ainda que 53% das crianças em idade de cursar o ensino primário estão fora da escola, que muitas unidades não têm infraestrutura básica e que desastres naturais levaram ao fechamento de centenas de escolas.

O Programa Mundial de Alimentos da ONU informou que a desnutrição infantil atingiu níveis críticos em um terço das províncias do Afeganistão e deve piorar, já que a falta de recursos força cortes na distribuição de alimentos e em outros programas de apoio.



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