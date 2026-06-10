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Guerra no Oriente Médio Afeganistão diz que ataques aéreos do Paquistão mataram ao menos 13 pessoas Principal porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, disse que a ofensiva teve as Províncias de Khost, Kunar e Paktika como alvo

O Afeganistão informou nesta quarta-feira, 10 que o Paquistão lançou bombardeios contra o país, matando ao menos 13 pessoas e ferindo outras 14. O principal porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, disse que a ofensiva teve as Províncias de Khost, Kunar e Paktika como alvo.

O Paquistão não assumiu a autoria dos ataques. Os dois países se enfrentam desde fevereiro, quando o Afeganistão lançou um ataque contra o Paquistão.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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