Guerra no Oriente Médio
Afeganistão diz que ataques aéreos do Paquistão mataram ao menos 13 pessoas
Principal porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, disse que a ofensiva teve as Províncias de Khost, Kunar e Paktika como alvo
O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, fala durante entrevista coletiva em Cabul, Afeganistão - Foto: AFP / Divulgação
O Afeganistão informou nesta quarta-feira, 10 que o Paquistão lançou bombardeios contra o país, matando ao menos 13 pessoas e ferindo outras 14. O principal porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, disse que a ofensiva teve as Províncias de Khost, Kunar e Paktika como alvo.
O Paquistão não assumiu a autoria dos ataques. Os dois países se enfrentam desde fevereiro, quando o Afeganistão lançou um ataque contra o Paquistão.
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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.