ORIENTE MÉDIO Afeganistão deve manter o rumo da lei islâmica, diz primeiro-ministro Em 15 de agosto de 2021, os talibãs entraram em Cabul, o que provocou a fuga do governo e o colapso da coalizão ocidental liderada pelos Estados Unidos

O Afeganistão deve "manter o rumo da lei islâmica", declarou o primeiro-ministro, Hassan Akhund, ao iniciar nesta quarta-feira (14) as celebrações do terceiro aniversário da reconquista do poder pelos talibãs.

"Nossos dirigentes devem ter consciência de que nossos deveres não cessaram com a jihad (guerra santa). Agora temos a responsabilidade de manter o rumo da lei islâmica", disse o chefe de Governo em um discurso na antiga base americana em Bagram, 50 km ao norte de Cabul, antes de um desfile militar.

Em 15 de agosto de 2021, os talibãs entraram em Cabul, o que provocou a fuga do governo e o colapso da coalizão ocidental liderada pelos Estados Unidos que havia expulsado o grupo do poder 20 anos antes.

A celebração da vitória acontece em 14 de agosto, segundo o calendário afegão (e persa).

