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INTERNACIONAL Afeganistão proíbe uso de smartphones por funcionários públicos Medida, cujos motivos não foram explicados, não foi publicada oficialmente

Uma proibição do uso de smartphones por funcionários públicos entrou em vigor nesta quarta-feira (17) no Afeganistão por iniciativa do governo talibã, segundo afirmaram vários funcionários.

"Foi lido um decreto oral do Emirado Islâmico [o Estado afegão], e todos os chefes de departamento foram informados que, a partir de hoje, nenhum funcionário dos serviços talibãs tem permissão para usar smartphones", indicou um funcionário da província nordeste de Badakhshan, que não revelou seu nome por motivos de segurança, à AFP.

Na semana passada, circulou nas redes sociais uma nota sobre o assunto atribuída à Suprema Corte, mas esta instituição não quis fazer declarações à AFP.

O comunicado encorajava "todos os chefes de departamento a informarem, em suas respectivas províncias, ao pessoal de todos os escalões que o uso de smartphones está estritamente proibido a partir de 17 de junho".

Da mesma forma, especificava que a restrição incluía tanto as forças civis como as militares e que apenas o líder supremo talibã, Hibatullah Akhundzada, poderia conceder exceções.

A medida, cujos motivos não foram explicados, não foi publicada oficialmente e dois porta-vozes do governo afegão não responderam às consultas da AFP.

Mas um funcionário da província de Gazni, próxima a Cabul, confirmou que a medida havia entrado em vigor.

"Ficou decidido que, a partir de quarta-feira, fica proibido o uso de smartphones dentro de todos os escritórios da província de Gazni", escreveu Irfan Andarh, funcionário da Administração de Minas e Petróleo, em um grupo de WhatsApp ao qual a AFP teve acesso.

No entanto, vários órgãos estatais continuavam publicando informações no WhatsApp na tarde desta quarta-feira, constatou a AFP.

O uso de smartphones está muito difundido nas cidades afegãs, inclusive na administração pública.

Agora, segundo informaram funcionários afegãos, o uso de smartphones poderia acarretar demissão, ações penais e uma pena de seis meses de prisão.

Desde que tomaram o poder em agosto de 2021, os talibãs governam de acordo com uma interpretação rigorosa da lei islâmica.

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