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tragédia Afegãos buscam dezenas de desaparecidos após enchentes devastadoras Pelo menos 23 pessoas morreram e cerca de 100 ainda estão desaparecidas, segundo a agência nacional e provincial de desastres

Equipes de resgate tentavam, nesta terça-feira (21), alcançar moradores presos sob lama e pedras no leste do Afeganistão, uma área devastada por enchentes massivas que mataram pelo menos 23 pessoas.

Cerca de 100 pessoas ainda estão desaparecidas, segundo a agência nacional e provincial de desastres, que também atualizou o número de mortos da tragédia de segunda-feira.

Um jornalista da AFP observou dezenas de pessoas reunidas na remota Parun, capital da província de Nuristan, usando varas de madeira e as próprias mãos para procurar os desaparecidos.

"Nunca presenciei uma enchente tão perigosa", disse Farid Gul Zaheer, um farmacêutico de 34 anos. "Parecia um terremoto, e ouvi crianças e outras pessoas gritando", relatou ele após se ferir enquanto fugia para uma montanha. "Todos estão traumatizados; ninguém dormiu a noite toda."

Nesta terça-feira, uma escavadeira ajudou a remover os escombros em Parun, onde as águas da enchente soterraram vários estabelecimentos comerciais e arrastaram grandes pedras que caíram sobre prédios.

O prefeito de Parun e outros funcionários do governo estão entre os desaparecidos, informou o gabinete do governador nesta segunda-feira.

Zakirulah Zaki, gerente do Hotel Spogmai, disse que sentiu que foi "um ato de Deus".

"Os outros hotéis, mercados e lojas foram completamente destruídos", disse o homem de 29 anos à AFP.

Seu irmão mais novo, que estava desaparecido, foi encontrado.

Juma Khan Nayel, chefe de comunicação da Sociedade Afegã do Crescente Vermelho, descreveu uma "situação devastadora" em que a água subiu a níveis sem precedentes.

"Neste momento, estamos fornecendo com urgência alimentos, água e barracas para aqueles cujas casas foram destruídas", disse ele.

O Ministério da Defesa afegão informou que o exército foi enviado à região para apoiar os esforços de socorro, enquanto a ONU disse estar avaliando a tragédia.

As chuvas também atingiram o Paquistão, onde 12 pessoas morreram, segundo a agência de gestão de desastres da província de Khyber Pakhtunkhwa.

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